Le groupement dit Cluster énergie solaire CES veut s'imposer comme acteur et partenaire actif pour accompagner les pouvoirs publics à concrétiser le programme des 1 000 MWc. Pour ce faire, les membres du CES se sont réunis afin d'esquisser des propositions qui devraientt être soumises aux pouvoirs publics. C'est ce qu'indique le dernier communiqué des membres de ce groupement. Ces derniers ont, selon ledit document, formulé plusieurs propositions autour de, «notamment l'encouragement du contenu local à travers des bonifications, la révision de la réglementation, ainsi que le recours à des financements innovants».

Le cahier des charges de l'appel d'offres sur la réalisation des 1 000 MW en solaire doit intégrer «la notion de contenu local, ainsi que l'attribution de bonifications distinctes entre les produits et les services», ont expliqué les auteurs dans le même document. Ils ont également souligné que «certains produits locaux ou services sont «très compétitifs» par rapport à la concurrence internationale». «Ce qui nécessite de cibler», explique le document « par la bonification, d'autres produits locaux ou services «afin de soutenir leurs émergences et les rendre compétitifs».

La même source préconise de faire «bénéficier les investisseurs nationaux, ainsi que les produits et services produits en Algérie de la marge de préférence de 25%». Cela avant d'estimer que cette mesure reste «l'un des moyens à mettre en place pour que le programme réussisse». Les membres du cluster ont également fait savoir que «le taux d'intégration du MW installé est de 94% et dépasse les objectifs annoncés par les pouvoirs publics».

Ils se disent aussi «en mesure de combler toute la demande en l'espace de quelques mois en fonction du produit ou du service».Aussi et afin de mieux encadrer le contenu local, les membres du CES ont proposé «d'instaurer un modèle imposant un taux d'intégration minimum éligible à une bonification suivant un barème à arrêter par équipement ou service». Les membres du CES n'ont pas manqué de faire leur propre diagnostic du dossier des énergies renouvelables et du plan réglementaire qui le régit. Ils proposent dans ce sillage, une révision de la loi, à l'exemple de «l'abrogation de l'article 5 de la réglementation relative aux appels à investisseurs, qui stipule qu'il peut être exigé du soumissionnaire de joindre un investissement industrie». Le cluster a préconisé, également, de favoriser le partenariat public-privé dans des projets «concrets» dans le secteur énergétique, service et produits industriels.

Le PPP s'impose en ces temps de pressions financières comme inévitable afin d'éviter l'interruption du programme du gouvernement relatif au développement des énergies renouvelables. En matière de financement, les propositions du CES plaident pour l'exploration des financements innovants, à l'instar d'accepter qu'une partie de l'investissement puisse être échangée contre des crédits carbones.