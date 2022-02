Dans plusieurs audits sous ma direction entre 1974 et 2015, ainsi que des cadres dirigeants du ministère de l'Énergie, de Sonatrach et d'experts indépendants, il nous a été impossible de cerner avec exactitude les coûts de production de ses différentes structures. D'où l'impossibilité pour cette société qui procure avec les dérivés environ 97/98% des recettes en devises et qui irrigue indirectement à travers la dépense publique toute la société, de se porter en bourse à l'instar d'une grande société comme Gazprom ou d'autres compagnies internationales. L'objectif étant d'optimiser les conditions de mise en oeuvre des options stratégiques dans un environnement international de plus en plus concurrentiel.

Sonatrach a toujours respecté ses engagements internationaux. Ainsi certains sites malveillants, voulant nuire à l'image de l'Algérie, sans vérifications, repris d'ailleurs par certains médias algériens, ont affirmé récemment que l'extension du projet Medgaz n'est pas opérationnelle et rencontrerait d'importantes difficultés et que l'Algérie ne pouvait remplir ses engagements en gaz vers l'Espagne. Questionné sur cette question bon nombre d'amis, experts éminents dans l'énergie, sont catégoriques. Ainsi le vendredi 11 février 2022 à 18h 10, le débit de gaz qui arrive à Alméria est exactement de 1132015 m3/h soit un rythme annuel (pour 8760 h) de 9916451 m3. Selon la réponse du P-DG de Sonatrach toujours à ma demande, les travaux de réalisation du 4e compresseur ont pris fin, étant

actuellement en phase des essais sachant que la réception provisoire est prévue pour le 20 février 2022, ce qui témoigne du sérieux de Sonatrach. J' ai fait part récemment de cette désinformation, tant à l'ambassade US, qu' aux autorités espagnoles et européennes qui m'avaient questionné sur ce sujet. Pour le 5e compresseur pour augmenter de 2 autres Mds M3 d'ici fin 2022, il faudra investir 90 millions de dollars pour pouvoir porter ce gazoduc à 12,5 milliards de mètres cubes gazeux. Cela demande du temps, du fait des contraintes techniques, comme tout projet, puisque pour l'extension le contrat a été signé vers la mi- 2019, étant prévu par le ministre de l'Énergie l'opérationnalité en juin 2020 (source 13 août 2019 -APS) et finalement qu'en février 2022. Mais avec cette contrainte majeure, car il existe des limites, Sonatrach actuellement produit au maximum de ses capacités, souvent au détriment du cyclage et de la bonne santé des gisements, surtout avec le désinvestissement et la forte consommation intérieure liée à l'actuelle politique des subventions qui risque de dépasser entre 2025-2030 les exportations actuelles.

Je propose 12 actions interdépendantes pour améliorer la gestion de Sonatrach où en ce mois de février 2022, étant une question de sécurité nationale, Sonatrach c'est l'Algérie et l'Algérie c'est Sonatrach (notre intervention au Forum mondial du développement durable, Paris 13 mars 2017, sur les axes de la transition énergétique de l'Algérie et notre contribution à HEC Montréal 2012 pour un nouveau management stratégique de Sonatrach).

1. Diagnostiquer l'impact de l'environnement national et international sur Sonatrach et l'appréciation des domaines où l'interface Sonatrach/ environnement peut être améliorée afin de rendre plus performante l'entreprise et la hisser au niveau de la concurrence mondiale.

La sous-traitance

2. Mettre en place un audit financier interne sérieux avec des experts indépendants qui devrait permettre d'identifier les gisements de productivité et les niches de gains de coûts (comparaison avec des compagnies tests)- volume, rentabilité et analyser la stratégie des principales institutions similaires dans le monde sur les plans: technologie- standards et normes- sous-traitance afin de réduire les coûts et d'avoir une stratégie agressive, afin de prendre des parts du marché. L'objectif est d'optimiser les conditions de mise en oeuvre des options stratégiques dans un environnement international de plus en plus concurrentiel. Je propose 19 actions interdépendantes (notre intervention Forum mondial du développement durable Paris 13 mars 2017 sur les axes de la transition énergétique de l'Algérie et notre contribution à HEC Montréal 2012 pour un nouveau management stratégique de Sonatrach)

3. Analyser les circuits banques primaire- Banque centrale -Sonatrach pour les conditions de paiement, afin d'accélérer la rapidité des opérations, où actuellement les procédures bureaucratiques nuisent à la prise de décision qui doit se faire en temps réel, ainsi que les structures d'appui techniques et de formation, l'identification de la stratégie des entreprises concurrentes et des institutions internationales et leurs facteurs

La vie d'un gisement

4. Mettre en oeuvre un modèle de simulation qui doit aboutir à plusieurs variantes en fonction des paramètres et variables, fonction de contraintes qu'il s'agira d'éliminer pour éviter des effets pervers. Ce modèle doit prendre en compte le niveau des réserves d'hydrocarbures, fonction du vecteur prix international, du coût d'exploitation, de la durée de vie du gisement, des découvertes technologiques et des énergies substituables. Cela permettra d' identifier chaque action, de décrire le contenu, d'évaluer les moyens, les délais, les coûts associés à l'action, vérifier le niveau de gain attendu éventuel, rédiger une fiche descriptive de chaque action accompagnée d'un tableau récapitulatif des moyens.

5.Au niveau de la gestion interne, fixer les objectifs d'amélioration des performances reliés à chaque fonction ou à chaque système de gestion, selon une démarche descendante et en vérifier le réalisme (ratios, contexte), vérifier qu'à chaque objectif fixé peuvent être associés des indicateurs de performance faciles à mettre en oeuvre et évaluer l'ordre de grandeur des impacts attendus (gains, qualité, délais, coût...), selon une démarche ascendante

6. Préparer un audit opérationnel du patrimoine existant, en le réactualisant à la valeur du marché ce qui implique la mise en place d' une comptabilité transparente liée à la nouvelle organisation de Sonatrach pour réduire les coûts et, notamment un audit des immobilisations corporelles et incorporelles. Ces immobilisations sont souvent traitées d'une manière superficielle, alors qu'elles sont déterminantes pour une entreprise comparable à Sonatrach, ce qui renvoie d'ailleurs au nécessaire renouveau du Plan comptable national.

7. Évaluer le degré de compétitivité des outils, équipements et immobilisations utilisés dans le contexte d'évolution technologique international. Cette opération d'audit consistera à rassembler l'information sur les caractéristiques techniques, et les conditions de fonctionnement des équipements et de gestion des immobilisations, évaluer ses équipements et immobilisations corporelles et incorporelles, le niveau des stocks dormants, (objectif stock zéro) supposant de connaître le niveau d'automatisation, le niveau de performance, les besoins de maintenance non satisfaits et enfin la compétence du personnel utilisateur. Cela permettra d'analyser les forces et les faiblesses technologiques des équipements, les alternatives stratégiques sur les programmes d'investissements, le besoin de formations techniques et d'acquisitions de savoir-faire.

8. Concentrer le développement de Sonatrach en amont qu'en aval - noyau dur de l'entreprise, évitant la dispersion, en se spécialisant dans ses métiers de base. Pour les autres activités existantes, comme le raffinage, le transport, la transformation et la distribution, seuls les audits pourront tracer les actions concrètes à mener en envisageant soit d'internaliser l'activité, soit de l'externaliser avec une priorité au profit des cadres et travailleurs du secteur de certaines activités ou le partenariat afin d'éviter la dispersion source de gaspillage des ressources et d'inefficience de l'entreprise.

9. Sur le plan organisationnel, évaluer l'efficacité de la structuration actuelle en fonction des axes stratégiques de Sonatrach, mettre en place des structures organisationnelles plus adaptées à ses missions et évaluer les systèmes d'information en temps réel quant à leur efficacité sur le plan délai, coût et atteinte des objectifs. Et ce, afin de déterminer le test d'efficacité des structures et organigrammes existants, de leur compatibilité avec les contraintes existantes, l'évaluation des circuits et analyser les supports d'information de gestion, afin de raccourcir les délais source de surcoûts et des propositions concrètes pour améliorer l'organisation,

Histoire de comptes

10. Revoir le système comptable, pour plus de transparence. Sonatrach, bien qu'il existe une direction de l'audit au niveau de la direction générale, établit souvent un bilan consolidé où l'on ne cerne pas correctement les centres de coûts, du fait de ce que les économistes appellent les comptes de transfert, pouvant voiler la mauvaise gestion d'une division. Aussi faute de comptes physico-financiers à prix constants, les ratios de gestion sont d'une signification limitée pour apprécier la performance. D'où l'urgence de mettre en place des comptabilités analytiques, afin de discerner les centres de coûts en temps réel et de mieux adapter les structures organisationnelles à la mission et aux contraintes de Sonatrach.

11. Analyser l'ensemble des règles juridiques influençant le secteur énergétique (environnement légal et institutions publiques), afin de permettre une gestion transparente des coûts et des contrats. Cela suppose la mise en place d'une formation pointue et d' instruments adaptés aux normes internationales, ce qui devrait permettre des économies, de développer le partenariat dans la transparence, de mieux définir les projections économiques et financières et permettre les prévisions par la simulation / modélisation et donc aider à la prise de décision en temps réel, afin d'éviter les nombreux litiges qui se chiffrent en dizaines de millions de dollars

Balance des paiements

12. Pilier de Sonatrach, un audit de la gestion des ressources humaines qui est le fondement de l'efficacité de Sonatrach, reposant sur le dialogue permanent avec le collectif des cadres et travailleurs et le renforcement des liens- centre de recherche -université, Sonatrach, le poste de services au niveau de la balance des paiements, 10/11 milliards de dollars de sorties de devises entre 2010-2019, entre 7/8 milliards de dollars 2020-2021 étant largement accaparé par Sonatrach. La performance des ressources humaines, repose sur une formation permanente, ce qui implique un audit mettant en relief nettement la typologie du personnel existant, l'adéquation de la formation aux besoins de Sonatrach, la disponibilité des compétences adéquates, les politiques de recrutement, l'évolution de la productivité du travail, les appréciations des mesures d'incitation et enfin, l'évaluation du climat et de la culture d'entreprise de Sonatrach (audit social et audit de la culture), dont la prise en compte -au profit des travailleurs- d'une gestion plus rationnelle des importantes sommes des oeuvres sociales que consacre, annuellement, Sonatrach.

En résumé, propriété de toute la Nation et enjeu de pouvoir, son image se répercutant sur toute la société, d'où l'importance d'avoir un nouveau management stratégique de Sonatrach. Car si on prend les recettes de 2021, 34,5 milliards de dollars, une meilleure gestion de 20% permettrait d'augmenter les recettes de près de 7 milliards de dollars. Il faut être réaliste, l'Algérie dépendra encore pendant de longues années des recettes de Sonatrach.

*Professeur des universités