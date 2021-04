Les exportations de produits agricoles se sont élevées à plus d'un milliard de dollars durant les 10 premiers mois de l'année 2020. C'est ce qu'a affirmé, jeudi, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani devant le Conseil de la nation.

Hemdani, qui répondait à une question d'un membre du Conseil de la nation sur la facilitation de l'exportation du produit agricole au profit des opérateurs économiques et sur l'ouverture de l'espace aérien aux privés en vue de l'exportation, a affirmé que son secteur «a enregistré un excédent ayant permis d'exporter d'importantes quantités de produits agricoles vers plusieurs pays européens, africains et arabes».

Il a précisé que le montant global de ces exportations durant les 10 premiers mois de l'année précédente a atteint 1,1 md dollars US.

Détaillant les produits exportés, le ministre a cité, entre autres, plus de 53 000 tonnes de dattes et autres fruits et 6955 tonnes de légumes.

Le programme adopté par le secteur pour la période 2020-2024, a indiqué le ministre, vise le développement de la production agricole, toutes filières confondues, afin de satisfaire les besoins du marché national, d'une part, et de promouvoir l'exportation d'autre part avec, comme objectif, de contribuer à la diversification de l'économie nationale et de générer des revenus en devises.

Par ailleurs, Hemdani a salué les dispositions prises pour la facilitation de l'exportation et l'aplanissement des obstacles bureaucratiques tout en consacrant la décentralisation.

Parmi les mesures décidées, figurent le contrôle des produits agricoles destinés à l'exportations, la réduction des délais de traitement par les instances de contrôle sanitaire, des dossiers relatifs aux produits agricoles périssables et la création de plate-formes logistiques en sus de la valorisation et la «labellisation» des produits agricoles.

Jusqu'alors, quatre produits agricoles ont eu droit à un label, en sus de 140 autres produits qui attendent un label