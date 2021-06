Artissimo Hub Créatif, invite le public jeudi, premier juillet, à partir de 18h une séance de projection de films documentaires issus des ateliers du collectif Cinéma Mémoire. Le programme est constitué de cinq documentaires couvrant douze ans d'activité des ateliers de formation. Le regard aigu sur l'Algérie qui s'en dégage fait tout l'intérêt de la démarche d'écriture documentaire engagée par le collectif.

Au programme:

Une simple visite, Abderrahmane Krimat (2009), 20mn.

Abderrahmane accompagne son ami Djilali à El Bayadh, une région du Sud algérien où des nomades vivent encore dans des tentes et suivent les points d'eau pour abreuver leurs bêtes. Entre fascination et curiosité, il va à leur rencontre.

Dima Elgoudem! De Amir Bensaifi (2010) 27mn

Amir, jeune fan de Jazz et de musique, a filmé cet événement qui transforme sa ville Constantine, le temps d'un festival «Dima Jazz».

Kouchet El Djir de Amine Boukraâ (2013), 28mn

Amine Boukraâ nous introduit dans un quartier à Oran, Kouchet El-Djir, un bidonville habité par des gens dignes qui rêvent d'un avenir meilleur tout en célébrant la vie coûte que coûte.

Habit Engoulek de Fatima Dridi (2013) 20mn

Avoir du mal à habiter sa ville et y perdre pied. Dans un élan pour sortir de cet état de fait, la réalisatrice livre son sentiment de lieux et de personnes qui, chacun à sa manière, la traverse et l'habite.

Nnuba de Sonia Kessi (2019), 47mn.

Nnuba est l'appellation donnée à une très vieille organisation sociale d'entraide féminine qui consiste à faire paître le bétail du village à tour de rôle. Ce film traite de cette pratique instaurée par les bergères d'un village de Bouzeguene, dans les montagnes kabyles. Chants, confidences, poèmes, récits de vie ponctuent et accompagnent cette activité pastorale où la vie et la mort se côtoient, se célèbrent et se réconcilient.