Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées et de l'exposition «Algérie mon amour», sera projeté le documentaire «Koraïchi?: tu manques même à mon ombre» du réalisateur Laurent Boullard et ce, le 14 mai 2022. Dans ce film documentaire, l'artiste mondialement reconnu, Rachid Koraïchi nous entraîne aux sources de son inspiration au Sahara...Produit par Khalid Djilali, ce film nous donne un aperçu de ce grand artiste qui expose dans les musées les plus prestigieux de la planète. Rachid Koraïchi déploie en effet, depuis un demi-siècle une oeuvre universelle foisonnante. Elle trouve son inspiration aux origines de la culture arabo-musulmane. Koraïchi, infatigable voyageur, nous entraîne aux sources de son inspiration au Sahara. Ce voyage initiatique qui prend sa source entre Djanet et Tamanrasset, se poursuit dans la confrérie soufie à laquelle il appartient pour nous faire partager son discours de paix et d'humanisme que l'on retrouve dans chacune de ses oeuvres et installations. C'est ce parcours artistique et cet engagement fort que ce film met en lumière. Ceci est rendu possible grâce à Laurent Boullard, journaliste de télévision et réalisateur de nombreux reportages, enquêtes et documentaires pour les principales chaînes de télévision françaises. Il est notamment l'auteur de «Bob Denard, le sultan blanc des Comores» (2013) et «Le petit train des hautes terres à Madagascar» (2018). «Tu manques même à mon ombre» consacré à Rachid Koraïchi est son nouveau film, réalisé en 2021. Il dresse cette fois le portrait intimiste d'un artiste engagé et humaniste, mondialement reconnu.