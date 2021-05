La maison d'édition «Identité» (Tamagit en langue amazighe) continue de produire des livres en tous genres en langue amazighe. Depuis sa création par Ahmed Nekkar, l'un des plus grands militants de la cause identitaire berbère en Algérie, cette maison d'édition a gardé le même cap en dépit de moult difficultés sur lesquelles ne cesse de buter le monde du livre, surtout après le début de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de la Covid-19 en mars 2020.

La maison d'édition Identité-Tamagit vient d'éditer, en ce mois de mai, à l'occasion de la tenue de la sixième édition du Salon du livre de Boudjima, quatre nouveaux livres en langues amazighe et française. Trois de ces quatre nouveautés sont écrites en langue amazighe. Deux sont des traductions.

La première n'est autre que la traduction du roman mythique de l'écrivain brésilien Paulo Coelho, intitulé L'Alchimiste. Un best-seller qui a été édité la première fois en 1988 avant d'être traduit en français en 1994. Ce conte philosophique profond et passionnant a été traduit en 80 langues et vendu à plus de 150 millions d'exemplaires. Il est incontestablement l'un des romans les plus vendus dans le monde à travers tous les temps.

Initiative louable à saluer

Le choix de l'écrivain Ahmed Nekkar de traduire ce roman est des plus judicieux. C'est une initiative louable à saluer et à multiplier car c'est de ce genre de travaux dont la langue amazighe a besoin. Cette traduction en tamazight s'ajoute à d'autres comme celles de l'Etranger d'Albert Camus, Les mille et une nuits, Le vieil homme et la mer, Le petit prince, Le fils du pauvre, La ferme des animaux, Les aventures de Tom Sawyer, Les aventures d'Alice au pays des merveilles...

D'ailleurs, concernant ce dernier titre, c'est également Ahmed Nekkar qui l'a traduit. Ahmed Nekkar, qui dirige la maison d'édition Identité, est romancier. Il a écrit et publié plusieurs romans en langue amazighe dont Yugar icerig tafawet qui a obtenu le prix Mouloud-Mammeri à la fin des années 90.

Le deuxième livre publié par les éditions Identité ces jours-ci est Youssef Oukaci de Abdellah Arkoub. Youssef Oukaci est l'un des plus grands poètes kabyles anciens. Il est de la trempe de Si Moh Oumhand et de Cheikh Mohand Oulhocine.

De nombreux livres édités

Quant à l'auteur de cet ouvrage, Abdellah Arkoub, en plus de son long parcours de militant dévoué de l'identité amazighe, il a fait partie de la première promotion d'enseignants de langue amazighe suite à l'introduction de cette dernière dans le système éducatif algérien en septembre 1995. Par la suite, Abdellah Arkoub a été promu inspecteur de langue amazighe. L'intérêt de Abdellah Arkoub pour la culture et la littérature amazighes date de plusieurs décennies. Il a mis à profit toute cette richesse pour consacrer un livre à l'un des poètes kabyles les plus connus. Les deux autres ouvrages publiés par les éditions Identités sont: Le destin d'un juste de I. Ioussaidene ainsi que Yasmina de Isabelle Eberhardt traduit en langue amazighe. Isabelle Eberhardt est née en 1877 à Genève et décédée en octobre 1904 à Aïn Sefra en Algérie. Ecrivaine et journaliste, elle a vécu en Algérie pendant longtemps. Yasmina, le livre traduit et édité par les éditions Identité est sa première oeuvre publiée en 1902.