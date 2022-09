Le coup d'envoi de ce Salon du livre sera donné le vendredi 9 septembre 2022 et s'étalera sur trois journées, a-t-on appris auprès des organisateurs.

En plus de l'hommage qui sera rendu à Youcef Necib en sa présence, le Salon du livre de Boghni sera une occasion pour l'animation de nombreuses conférences par des écrivains, mais aussi pour la tenue de plusieurs autres activités culturelles.

Parmi les auteurs conviés à ce salon, on peut citer Abdelkader Bendamèche, Abderrezak Dourari, Said Chemakh, Amar Laoufi, Ferroudja Ousemer, Belkacem Achite, Mustapha Hadj Ali, Hamid Bilek, Hacène Helouane, etc. Comme on peut le constater, parmi les auteurs conviés, il y a des romanciers, des essayistes, des auteurs de livres en langue amazighe ainsi que des chercheurs.

D'ailleurs, les concernés, en plus de la présentation de leurs livres et des séances de ventes-dédicaces, débattront de nombreux sujets variés comme le chaâbi et le melhoun, «l'Algérie et son rapport au terroir», le rôle de Mouloud Mammeri dans la lutte pour la Libération nationale, la pratique artistique à l'école, les langues en Algérie, la littérature amazighe, entre la poésie et le conte, etc.

Le Salon du livre de Boghni sera également une opportunité pour l'animation de nombreux ateliers dont celui ayant trait au roman, à la nouvelle et à la poésie et qui sera animé par Said Chemakh, Yasmina Foughali, Amar Laoufi, Ali Necib et Ferroudja Ousmer. Les organisateurs prévoient, dans le même sillage, la projection du grand film «L'opium et le bâton», adapté du roman éponyme de Mouloud Mammeri, a-t-on également appris.

La dernière escale du Salon du livre de Boghni sera la prise de parole de Youcef Necib ainsi que les témoignages de ses amis, des membres de sa famille ainsi que de ses collègues. Youcef Necib est l'auteur d'un grand nombre de livres dont la majorité a trait au patrimoine et à la littérature algérienne d'expression amazighe.

L'un des livres les plus importants écrits par Youcef Necib est celui qu'il a consacré au grand poète-chanteur, Slimane Azem.

Un ouvrage de haute facture tiré de sa thèse de doctorat consacrée au maître de la chanson kabyle.

Le livre comprend une longue analyse de la poésie et de la vie de Slimane Azem ainsi que les poèmes de ce dernier en langue amazighe et traduits en langue française. Youcef Necib a également publié des anthologies de la poésie kabyle, des recueils de proverbes, des contes,...

Il y a lieu de rappeler qu'avec le lancement du Salon du livre de Boghni, le projet d'un salon de livre dans chacune des 21 daïras que compte la wilaya de Tizi Ouzou est en train de se concrétiser doucement, mais sûrement.

La wilaya abrite désormais des Salons du livre à Boudjima, Ouacif, Ouaguenoun, Ath Yanni, Larbaâ Nath Irathen, Boghni, Bounouh en attendant que les autres localités suivent.

Ces rencontres sont une aubaine pour honorer des auteurs méconnus surtout par les nouvelles générations.

C'est le cas, d'ailleurs, de Youcef Necib mais aussi de Rabia Ziani, auquel sa région natale, rend hommage en marge de l'organisation d'un salon du livre.

D'autres écrivains de la région méritent aussi d'être remis au goût du jour comme les regrettés Boukhalfa Bittam, Chabane Ouahioune, Mohamed Seghir Fredj, Arezki Mensous, Tahar Oussedik, etc.