Yasmina est devenue, au fil des années, la plus prolifique chanteuse kabyle et celle qui reflète le mieux le vécu de la femme kabyle sous toutes ses facettes. Bien que chantant les tourments de la femme algérienne en général et kabyle en particulier, Yasmina compte des fans en nombre impressionnant même parmi les hommes. Si on peut comprendre aisément que les femmes soient très touchées par ses chansons, on se demande, en revanche, pourquoi même les hommes sont très épris des chansons de Yasmina.

Pourtant, dans ses chansons d'amour et même dans celles où elle dépeint les conditions de vie déplorables de la femme de manière générale, elle a l'habitude de prendre à partie les hommes, voire de les dénoncer car à ses yeux, beaucoup de malheurs arrivent aux femmes par la faute de certains hommes: le mari, le copain, le père, le frère, etc.

Yasmina décrit dans ses dizaines de chansons la réalité de la société kabyle. Elle dit tout haut ce que les femmes ressentent tout bas. Elle a produit et chanté des chansons extrêmement profondes et émouvantes. Et au fil des années et de l'expérience, elle n'a pas cessé d'innover sur le plan musical et même sur le plan thématique. Même si elle est restée très fidèle à son sujet central qui est la condition déplorable de la femme kabyle, elle a multiplié les sujets. Dès le début de sa trajectoire artistique, Yasmina s'est imprégnée profondément de sa propre expérience très douloureuse dans sa vie. Ses échecs, notamment dans sa vie conjugale, ont constitué sa première source d'inspiration.

Yasmina a réussi à extrapoler sur de nombreux autres thèmes aussi brûlants en chantant ses propres afflictions dans la vie et dans une société qui a la gâchette facile quand il s'agit de culpabiliser et de s'en prendre à la femme. La sincérité dans le chant est la caractéristique majeure de Yasmina. Ce qui lui permit sans doute de gagner le coeur de ses fans qui l'adulent. Mais avant la sincérité, Yasmina a le talent, la voix, le verbe et les airs musicaux qui lui ont permis de devenir très vite la digne héritière de ses ainées, Hanifa, Chérifa et Nouara. Yasmina a connu le succès dès la sortie de son premier album. Sa première chanson, intitulée «Tskhliek al qadi», a connu un succès foudroyant. Par la suite, Ouiza Skakni, fille du village Izerouden dans la commune de Tirmitine, n'a pas cessé d'engranger interminablement les succès. La vie de Yasmina est un roman tourmenté. Elle a été fille unique. Ses parents se sont très vite séparés. C'est sa grand-mère maternelle qui l'a priset en charge alors qu'elle n'avait que... six mois. On imagine aisément la suite. Mais on ne peut tout deviner. Elle est mariée de force alors qu'elle était encore mineure et elle divorça à l'âge de 17 ans! Elle rompit avec son premier mari alors qu'elle avait deux enfants.

Les épreuves de la vie ne font que commencer pour Yasmina. La suite sera tout aussi douloureuse. Mais ce sont tous ces épisodes noirs de sa vie qui constituèrent la matière première de l'oeuvre artistique monumentale de Yasmina. Toutes les chansons de Yasmina sont des épisodes d'un même feuilleton, celui de sa vie: de «El qadi» en 1989 à «Amek asen semmi» 2020 en passant par «Semah iyi zaden i wurfan», «Ayaraw-iw», «Iruh win hesbegh yinu», «Yemma hnini, Nmara n tmara», etc.