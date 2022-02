Le mercredi 2 mars, à partir de 19 heures, le Centre culturel algérien de Paris accueille une rencontre avec l'écrivaine Yamanda Akroune autour de son ouvrage «Mané used to say: 365 sagesses algériennes». C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que Yamanda Akroune fera voyager le public dans le temps, à travers les sages paroles de nos grands-mères. Une qaâda à l'algérienne animée par nos proverbes, adages et dictons populaires. Empreints de musicalité, de sens et même d'humour, ils forment un condensé de sagesse bien de chez nous, profondément ancrés dans notre culture et propres à notre langue. Yamanda Akroune présentera son livre à l'auditorie du CCA; à faire passer de main en main et à transmettre aux générations futures. Conçu pour faire perdurer la sagesse populaire issue de notre culture, son livre réchauffera le coeur de tous en sentant bon la nostalgie et la bienveillance de nos aïeux.