La salle Ibn Zeydoun a accueilli le 22 octobre dernier, la finale du challenge Djam'in with LG. Un concours de jeunes talents organisé sur initiative de LG Electronics Algérie qui a remporté un franc succès.

L'un des premiers challenges musicaux sur une plateforme digitale, Instagram, qui vise à révéler de jeunes talents algériens.

La soirée qui fut animée par la belle et talentueuse Zahra Harkat, a rassemblé sur scène les cinq finalistes (Yacine Bentotoche, Mehdi Krouma, Katia Demil, Farès Sabouni et Idir Gourari) qualifiés durant les sept primes effectuées sur la plateforme digitale Instagram. Ces finalistes ont été coachés préalablement par l'artiste Djam, à l'aide d'un orchestre et d'instruments professionnels mis à leur disposition pour se préparer à la finale.

À noter l'aide précieuse du directeur artistique et claviériste Amine Dehane qui a fait en sorte de réarranger tous les morceaux en leur donnant un cachet très spécial.

À noter que les membres du jury étaient composés du chanteur Djam, de la choriste Kamelya Tebib et de l'ingénieur du son et producteur Abdelati Ben Madjbari. Au final, Katia Demil à la voix suave est arrivée troisième au podium.

La seconde place quant à elle, a distingué Mehdi Krouma qui vit à Dubaï et le gagnant a été le jeune de 19 ans venu de Saïda, à savoir Yacine Bentotoche qui fera danser le public avec ses chansons raï Ce dernier accompagnera ainsi Djam lors de ses tournées et sera gratifié d'un vidéo- clip produit et clipé par Djam. «On prendra en charge toute sa campagne digitale avec sa chaîne sur le Net et il aura son propre home studio car, aujourd'hui, on peut faire des choses très propres avec un équipement pro, chez soi.

Le deuxième gagnant aura aussi un home studio et un clip acoustique.

Des prestations très convaincantes

Le troisième gagnant se verra offrir un très bel instrument en plus d'un vidéoclip», fera remarquer Djam qui se félicitera de l'organisation d'un tel événement qui aspire à tendre la main aux jeunes artistes et faire passer le flambeau. Rappelons qu'au départ, ils étaient 600 candidats à avoir envoyé leur son, que ce soit en ligne, ou en live, à ce concours musical qui a regroupé au total 16 talents sur des primes en ligne, dont huit sélectionnés sur la plateforme Instagram et huit autres sur le site web de LG, afin d'aboutir aux cinq meilleurs qui ont performé sur la scène de Ibn Zeydoun devant un public et les membres du jury. Généreux, ce dernier n'a pas lésiné sur les mots et les compliments, accompagnant chaque participant d'argumentaire solide humainement et artistiquement, en donnant leur avis sur les prestations vocales et techniques sur chacun des artistes. Pour Amine Dehane, que l'on interrogera sur cette belle aventure, il dira en s'adressant à ces jeunes talents en herbe qu' «il ne suffit pas de chanter ou d'interpréter un morceau, mais qu'il faut apprendre à lire et à comprendre la musique et quand on s'engage dans cette voie, c'est à vie...» Une belle soirée festive, qui a permis au public d'apprécier une large palette de musiques, qu'elle soit algérienne ou universelle en passant par les différents genres musicaux de notre patrimoine, à l'image du raï, du chaâbi etc.

De l'émotion et du professionnalisme

«LG s'inscrit toujours dans la même optique qui est l'encouragement et le soutien des jeunes, afin de leur permettre de mettre en avant leur potentiel sur la scène artistique algérienne.

Le concours Djam'in with LG visait à révéler la culture musicale algérienne.

Le but de la compétition était d'envoyer leurs démos à l'artiste. Celui-ci a sélectionné les meilleures compositions avec un jury afin de déterminer le gagnant.

LG Electronics Algérie en collaboration avec l'artiste Djam ont donné ainsi la chance aux jeunes Algériens de croire en leur rêve et de mettre en lumière la passion, la créativité et le talent de cette jeunesse pleine d'ambition et révéler leur potentiel», peut- on lire dans le communiqué de presse. Il est bon de rappeler aussi que Djam alias Ahmed Djamil Ghouli est un artiste, auteur, compositeur et interprète de musique actuelle algérienne.

Né en 1985 à Alger (Algérie), il fait ses premiers pas dans la musique à 14 ans, inspiré par sa maman, passionnée de musique citadine algéroise. Elle l'encourage à intégrer une école de musique classique arabo-andalouse.

En 2004, à l'occasion d'un tremplin musical organisé dans son université, il improvise quelques standards gnawa et une composition qui ne passent pas inaperçus. Ce déclic l'amène à fonder son groupe, quelque temps plus tard: Djmawi Africa. S'ensuit une tournée mémorable à travers l'Algérie à la rencontre de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui constituent ce public fidèle et mélomane que Djamil aime à retrouver sur les réseaux sociaux.

À l'international, les expériences sont tout aussi gratifiantes: Burkina Faso, Égypte, Inde, Mali, Sénégal, Brésil, France, Canada, Zanzibar, Cameroun, Italie, Maroc, Tunisie, Soudan, Croatie etc. Aujourd'hui, Djam est un artiste accompli qui vit de sa musique et n'hésite pas à aider les jeunes talents quand il le peut. Cet événement en est la preuve. Beaucoup d'énergie positive, de joie de vivre et d'émotion ont émaillé la soirée qui s'est déroulée, d'ailleurs, devant, notamment les membres des familles de chaque candidat, y compris la maman de Djam...