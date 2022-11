Le romancier Waciny Laredj a dédicacé plusieurs de ses romans, au stand de la maison d'édition libanaise «Dar El-Adab», lors d'une rencontre avec les lecteurs suivie d'un débat sur l'état et les perspectives du roman arabe, dans le cadre de la 41e Foire internationale du livre de Sharjah (Emirats arabes unis).

«Les femmes de Casanova», «Layliyat Ramada», «Le livre de l'Emir» et «Les doigts de Lolita» sont quelques-uns des romans dédicacés à cette occasion par l'écrivain, qui a publié récemment «Ahlam Maryam al-Wadi'a», «Nuwwar al-lawz» (fleurs d'amande) et «Dhamir al-ghaib» (conscience de l'absent).

La rencontre a donné lieu à un riche débat avec les lecteurs et de jeunes écrivains sur l'état et les perspectives du roman arabe et les moyens de développer la production littéraire et intellectuelle. Waciny Laredj compte parmi les grandes plumes du monde arabe. Ses romans sont traduits dans plusieurs langues. Il animera, ce 8 novembre au stand des activités intellectuelles, une conférence sur la nature et les éléments du roman. Le romancier avait récemment participé au Salon arabe du livre, organisé à Alger en marge du 31e Sommet arabe.