Le Centre culturel algérien à Paris accueille actuellement et ce, jusqu'au 15 octobre 2022 une tres belle exposition sur initiative de l'association Tatrit qui permet de découvrir les particularités et la richesse de la culture touarègue à partir du fonds Michel Vallet qui a recueilli durant 50 ans une documentation exceptionnelle sur les Kel-Tamasheq. La sensibilité et les qualités artistiques de Michel Vallet contribuent à valoriser un patrimoine inestimable sur la vie traditionnelle des Touareg. L'art et la culture sont ainsi intimement liés. Des objets de la collection de Jean Burner seront également présentés. Des courts métrages réalisés par Catherine Vaudour à partir de films 8 mm de 1959 accompagnent l'expo.