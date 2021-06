Recherche Helena désespérément! Dans le cinéma d'Amérique latine, la violence est souvent omniprésente, alors quand Yasmina Khadra y écrit un roman qui se passe au Mexique, il y a forcément ce relent visuel qui vient frapper l'esprit. De la violence il y en a à la pelle. Dans son dernier roman, paru en Algérie aux Editions Casbah, intitulé Pour l'amour d'Helena, Yasmina Khadra y va un peu fort. Et ceci est loin d'un mauvais livre. Bien au contraire! Son style bien affûté que jamais, transcende encore ses limites pour nous donner à lire une très belle proposition littéraire qui plus est inspirée d'une histoire vraie, même si l'auteur y a mis de la romance, forcément.

Le pitch: «À l'Enclos de la Trinité, un trou perdu dans l'État mexicain de Chihuahua, Elena et Diego s'aiment depuis l'enfance. On les appelle les ‘‘fiancés''. Un jour, Elena est sauvagement agressée sous les yeux de Diego, tétanisé.

Le rêve se brise comme un miroir. Elena s'enfuit à Ciudad Juárez, la ville la plus dangereuse au monde. Diego doit se perdre dans l'enfer des cartels pour tenter de sauver l'amour de sa vie.»

Voyage au bout de la nuit

Accompagné de son cousin Ramirez, Diego va parcourir ainsi, presque un voyage initiatique qui va le faire grandir après avoir survécu à tant d'obstacles.

Un parcours du combattant semé d'embûches, de rencontres avec des malfrats dans un environnement des plus hostiles où la mort semble régner en maître des lieux.

L'écriture de Yasmina Khadra est toujours aussi descriptive. Elle est profilement imagée. Et l'on se surprend presque à toucher du doigt à ces effluves nauséabondes et à faire connaissance avec ces drôles d'individus dont Diego sera amené à fréquenter pour survivre, l'image d'Helena, ne le quittant plus.

D'ailleurs, malgré toutes les saloperies qui joncheront son parcours, Diégo ne baissera jamais les bras. Dans ce trou de charnier qui pue la mort, Diego va s'accrocher à l'image d'Helena comme une bouée de sauvetage. Car pense t-il, elle est son avenir et son passeport de rédemption à la fois. Diego ne se voit pas vivre sans elle. Alors, quand elle quitte le village et que sa mère demande expressément à Diego de la retrouver, il ira à sa recherche désespérément tel un fantôme guidé par un mirage.

La beauté entre violence et fulgurance

Dans ce roman qui, pourtant, étouffe par son atmosphère glauque, et donne du vertige aussi, l'amour est toujours là, tout comme la bravoure, la fraternité et l'esprit de l'honneur. Yasmina Khadra, à nouveau brosse dans ce roman une cartographie de l'émotion humaine en ce qu'elle peut avoir comme vil en elle, mais de touchant aussi.

Yasmina Khadra sonde l'humanité et son côté sauvage, pour tenter de débusquer ce qui reste en nous d'humanité malgré tout.

De tempérament optimiste, sans doute que Yasmina Khadra croit dans le sursaut de l'humanité. Tout n'est qu'une question de temps et ce dernier est un bon baromètre pour tester notre résistance aux aléas de la vie. Pour l'amour d'Helena est un roman dense, phycologique, qui nous plonge dans un combat sans merci entre l'homme avec son image. Pur, perfide ou animal sans âme?

La réponse chez l'auteur de «A quoi rêvent les loups», se trouve dans la notion d'équilibre. Entre la violence et la beauté, un pile ou face, Yasmina Khadra nous invite justement à ne pas choisir. Car même dans les pires situations, l'on peut tomber sur cette fulgurance qui peut nous sauver. Parfois quand on s'y attend le moins.

Faire confiance en soi reste la meilleure arme pour avancer malgré tout les obstacles qui s'opposent à nous et qui habitent même notre être.

Ne jamais s y soumettre, mais y croire résolument comme l'a fait Diego.

Un homme qui, pourtant, n'avait pas le profil du héros au départ mais qui, grâce à tout ce chemin parcouru, il en devient un incontestablement.

Un homme qui vivra l'enfer, en enfer pour finir par être au final récompensé...