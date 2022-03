De nombreuses activités culturelles ont eu lieu un peu partout dans la wilaya de Tizi Ouzou? samedi dernier, à l'occasion de la célébration de la fête de la Victoire, date historique et symbolique à laquelle les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou restent fidèleS chaque année tout comme d'ailleurs toutes les autres dates historiques, à l'instar du 1er Novembre et du 5 Juillet.

Parmi les activités ayant été enregistrées samedi dernier, il y a eu plusieurs visites pédagogiques et guidées dont celle assurée par les cadres de la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou au profit des adhérents de l'association «Tusna».

La visite a eu lieu à la maison du héros de la Révolution pour l'Indépendance nationale, Krim Belkacem, également signataire des accords d'Evian.

La maison en question est sise à Tizra N Aïssa, dans la commune d'Ait Yahia Moussa (daïra de Draâ El Mizan). Sur place, les visiteurs ont pu découvrir la maison de Krim devenue musée historique et classée patrimoine culturel national.

Les concernés ont pu ainsi découvrir le riche et flamboyant parcours de Krim Belkacem du début jusqu'à la fin de la Révolution pour l'Indépendance nationale

Un parcours marqué par plusieurs dates historiques et ce, jusqu'au recouvrement de l'indépendance après les négociations et les accords d'Evian. Il faut noter aussi que la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou a organisé de nombreuses autres activités à la même occasion et ce, sous le slogan: «Insistance et victoire.». De nombreuses activités culturelles ont été ainsi organisées comme des expositions de livres historiques, notamment à Tigzirt, Djemaâ N Saharidj, Bounouh, Tizi Ghennif, etc.

À Bounouh, un grand hommage a été rendu à cette occasion aux chanteurs révolutionnaires Mohand Saïd Ou Belaïd et Farid Ali, interprètes des hymnes à la patrie intitulés «A yitbir siwdasen slam» et «Ayemma sebr ur tsrou».

À Tizi Ghennif, les enfants scolarisés ont eu droit à un témoignage du maquisard Mohammed Zahzouh.

La célébration de la journée de la Victoire a été aussi l'occasion pour la projection du film-documentaire intitulé: «La femme pendant la guerre de libération», réalisé par Rezika Mokrani.

La projection a eu lieu en présence de la réalisatrice à la cinémathèque de Tizi Ouzou.

La Maison de la culture d'Azazga a abrité de son côté une riche exposition de livres historiques ainsi que des photos de soldats et d'officiers de l'ALN en plus de documents retraçant l'épopée du FLN-ALN de 1954 à 1962. Il faut préciser enfin que de nombreux édifices publics ont été baptisés samedi dernier aux noms de martyrs de la région dont des écoles, des stades communaux, des aires de jeux et ce, notamment à Larbaâ Nath Irathen, Ouadhias, Boudjima, etc.