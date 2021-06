Une sortie pédagogique au profit d'une trentaine d'écoliers a été organisée samedi dernier à la casbah d'Alger et au Centre des arts des palais des Raïs- Bastion23 à Alger par l'organisation nationale du tourisme durable afin de faire découvrir aux enfants la richesse du patrimoine de leur ville et les sensibiliser au tourisme durable. Les participants ont fait une halte à la citadelle d'Alger, récemment restaurée en partie et ouverte au public, avant de découvrir le circuit touristique de la casbah d'Alger, ses maisons et palais, ses sites historiques de la bataille d'Alger, ses musées et ses artisans. La visite du Musée Ali Ammar dit «Ali La Pointe» et de Dar Mustapha Pacha, Musée national de l'enluminure et de la calligraphie, était également au programme de cette sortie en plus d'une halte dans l'atelier et la maison de l'ébéniste Khaled Mahiout dans la Haute Casbah. Les écoliers ont également visité les trois palais des Raïs- Bastion 23 et ont reçu des explications sur l'histoire et les techniques de construction et de restauration de ce site majeur du patrimoine culturel matériel de la ville d'Alger. Par ailleurs, l'association avait organisé, ven-cdredi, une opération de nettoyage de plage dans la ville de Boumerdès qui a permis de mobiliser des volontaires et de sensibiliser les participants, qui ont constaté l'ampleur des dégâts sur l'environnement, à l'importance de la préservation de la propreté des plages et du ramassage des déchets pour une exploitation touristique optimale. Agréée en 2020, l'association nationale du tourisme durable vise à promouvoir le tourisme dans sa dimension sociale, économique, et écologique. Elle oeuvre, par des actions collectives, à la sauvegarde des sites historiques à vocation touristique, à la sensibilisation des jeunes et des enfants à la protection de l'environnement et du patrimoine culturel et au renforcement de l'implication des populations locales dans la dynamique touristique.