Le Festival international du court-métrage Digital Gate organise la cérémonie de clôture de la 13ème édition, ce mardi 1er juin à la Cinémathèque Hall, à partir de 17h00. Cet événement cinématographique s'adresse aux Annabis et à tous les amoureux du septième art afin de suivre la cérémonie de clôture au cours de laquelle l'identité des lauréats sera révélée lors de la session de mai, qui a vu la participation de 60 films de 26 pays, dont huit pays ont participé pour la première fois. Il s'agit du Chili, de la Russie, de la Belgique, de l'Allemagne, du Pérou, de la Norvège, de l'Irlande et de la Malaisie. Le comité de sélection international a sélectionné 22 films afin de concourir pour des prix. L'Algérie a participé avec trois films, mais un seul a été sélectionné. L'occasion sera donnée pour mieux faire connaitre ce festival qui a été lancé en mai 2020 et en a émergé davantage pour être plus connu avec le temps. À noter à propos du festival de films virtuels à domicile qui a eu lieu en avril 2020, que des partenariats internationaux ont été signés. les objectifs futurs seront également abordés lors de cette cérémonie. Le public se familiarisera également avec le comité d'organisation du festival, qui est, rappelons -le, composé du chef du comité d'organisation et du fondateur du festival Dalil Belkhuder, Hind Bejaoui, en charge de la coordination financière et administrative générale. Sulaiman Rafas est en charge de la communication et des médias, Qushabia Muhammad est en charge de la gestion technique, Karmadi Shams al-Din est en charge de l'accueil et de la logistique, Diaa al-Din Hesham est en charge des ateliers techniques, et Burbay ‘Abd al-Razzaq est en charge des affaires juridiques. Le jury international quant à lui, présidé par Abu Shuaib Al-Masoudi du Maroc, est composé de Marwan Trabelsi de Tunisie et de Noureddine Rabah d'Algérie. Quant au comité de sélection international, il est présidé par la réalisatrice Yasmine Chouikh et se compose de Muhammad bin Salman Al-Kindi du Sultanat d'Oman et Habib Bawi Sajid d'Iran, Tariq Shaker d'Iraq, Salma Elnour du Soudan, Alaa Nasr d'Égypte, Jehan Ismail de Tunisie, Mohamed Mujahid du Maroc, Thomas Grand de France et Alexandra Karam du Liban. Voici le lien de la page facebook de l'événement: https://www.facebook.com/Digital.Gate.International.Film.Festival/