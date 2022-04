Si habituellement, les galas artistiques du mois de Ramadhan étaient pratiquement circonscrits à la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, cette année, les espaces accueillant les chanteurs et les galas se sont multipliés dans les quatre coins de la wilaya et ont vu même le privé s'y impliquer. En plus donc de la Maison de la culture du chef-lieu de wilaya, lieu habituel de la tenue de ces galas, il faut dire que pour les soirées de Ramadhan de cette année, il y a eu organisation de galas dans pas mal d'autres structures et d'autres villes comme Azazga, Tamda, Aïn El Hammam, Tigzirt, etc.

Pilier de la chanson algérienne

L'ambiance bat son plein et comme il fallait s'y attendre, ce sont les familles qui répondent le plus présent lors de ces galas comme on l'a vérifié lors des différents galas animés jusque-là. Et ce sera le cas sans doute dans les prochains jours. Les soirées de Ramadhan à Tizi Ouzou sont aussi mises à profit afin de rendre hommage aux icônes de la chanson algérienne. C'est le cas de la soirée exceptionnelle qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dernier à la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. La direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou a choisi de redonner vie, le temps d'un spectacle, à l'un des piliers de la chanson algérienne qui a chanté aussi bien en kabyle qu'en arabe.

Il s'agit du maître El Hasnaoui. Et pour cela, la présence d'un certain artiste s'avère indispensable: El Hasnaoui Amechtouh, le digne héritier du maître qui a réussi pendant de longue décennies à ressusciter le Cheikh en interprétant avec brio et une rare maîtrise toutes ses chansons.

En plus, El Hasnaoui Amechtouh a le même timbre de voix que son maître qu'il adule depuis toujours. Et c'est tout naturellement que El Hasnaoui Amechtouh a réussi ce samedi soir à être vraiment à la hauteur du maître en interprétant les titres phares de l'auteur de «la maison blanche», «ya Zahia», «Ruh a butabani», «Sani athrouhed», «Intas ma dyas», «Ad chekragh tiqbayliyin», etc., comme il a eu toujours l'ingéniosité de le faire. El Hasnaoui Amechtouh n'était pas seul à évoquer El Hasnaoui en cette soirée hommage. Il y avait également d'autres artistes, aussi connus ou moins connus, mais très talentueux. C'est le cas du chanteur chaâbi kabyle Kaci Issaoun et de Mohamed Lamraoui, Madjid Belmouhoub et Yacine Idres.

La soirée s'est déroulée dans un climat serein digne de l'ambiance régnant habituellement dans toutes les soirées dédiées au chaâbi, un style authentique, raffiné et immortel. Les soirées de Ramadhan se poursuivent aussi au niveau du théâtre régional «Kateb Yacine», au centre culturel Matoub-Lounès de Aïn El Hammam, au centre culturel d'Azazga où se sont produits les artistes Djamel Kaloun, Arezki Ouali et où monteront sur scène Ouazib Mohand Ameziane et Karim Khelfaoui demain en soirée. Le centre culturel d'Azazga abritera ce soir un hommage au regretté artiste Mhenni Amroun en présence de nombreuses stars de la chanson kabyle comme Ali Ideflawen, Hacène Ahrès, Karim Abranis, Taleb Tahar, Moh Oubelaid, Karim Khelfaoui...

Une ambiance sereine

Le spectacle est prévu à partir de 22 heures. Il y a lieu de préciser que dans le même sillage, le siège des anciens Scouts de Tizi Ouzou abrite régulièrement, depuis le début du mois de Ramadhan, des récitals de chant chaâbi avec la participation de nombreux artistes à l'instar de Cheikh Mohamed Bachatène, Meziane Zenia, Nacer Mokdad, Salah Maâmar, Rachid Bellik, Abdelkader Chercham...