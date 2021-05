L'école Crescendo, située à Blida, a l'honneur et le privilège d'accueillir la jeune et talentueuse Yousra Mouloua le temps d'un après-midi pour une vente-dédicace de son livre «Romepâtra» déjà paru en France en 2020 (Editions Edilivre). Ce sera pour ce samedi 29 mai de 13h à 18h..Ne ratez pas cette rencontre magique, et soyez nombreux.

Le coût du livre est de 500 DA. En plus de la vente -dédicace l'école abritera une belle exposition de Radia Kellou. À noter que Crescendo School c'est une nouvelle école d'art à Blida qui possède aussi une galerie artistique. Ses deux fondateurs sont Fatima Chine et Djamel Eddine Slifi. Ce sont deux musiciens. Fatima est pianiste, tandis que Djamel est violoniste.

L'école Crescendo se veut être, «classe» et qui vient combler le manque d'espaces culturels à Blida. Elle propose beaucoup d'activités artistiques tels le violon, la guitare, la danse classique et contemporaine, théâtre, mais aussi des formations en poterie, photographie, peinture. Pas seulement une école, mais c'est aussi ouvert à tous les porteurs de projets artistiques.

Toutes les initiatives en terme culturel et artistique sont les bienvenues.