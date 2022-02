Le stand Algérie abrite en marge de l'exposition universelle «Expo 2020 Dubai» des journées d'étude organisées par l'Union africaine (UA) jusqu'à aujourd'hui sous le thème «l'Afrique sous les projecteurs-valorisation du patrimoine africain-le Grand musée d'Afrique et l'économie créative», indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

La présidente de la commission technique et scientifique du Grand musée d'Afrique qui représente l'Algérie a participé à la séance inaugurale de cette manifestation en présentant un exposé exhaustif sur le Grand musée d'Afrique et les efforts consentis par l'Etat algérien et l'UA pour réaliser ce projet pionnier qui cadre avec les objectifs stratégiques de l'UA liés au partage des connaissances, ainsi qu'à la protection et à la préservation du patrimoine culturel africain, un patrimoine ancestral parmi les plus riches du monde.

Le Grand musée d'Afrique, un mégaprojet dans l'agenda 2063 de l'UA approuvé par la conférence des ministres africains de la culture en 2006, se veut une infrastructure culturelle multidisciplinaire axée sur les réalisations africaines ayant contribué à la civilisation humaine.