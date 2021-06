L'exposition sur les Rolling Stones et leur carrière, unique en Europe, s'est ouverte ce jeudi à Marseille. Ils étaient quelques dizaines à sagement patienter devant le stade Vélodrome, à Marseille, ce jeudi matin. Non pas pour observer la dernière recrue de l'Olympique de Marseille, mais pour découvrir l'expo sur les Rolling Stones,Unzipped Exposition qui ouvrait ses portes ce jeudi, jusqu'au 5 septembre prochain. Jean-Pierre, 72 ans, le grand-père, Stephan, 50 ans, Olivier, 49 ans, les fils, et Benjamin, 19 ans, et Raphaël, 16 ans, les petits-fils, sont venus la découvrir en famille. «On est évidemment fan des Rolling Stones, c'est un groupe mythique et transgénérationnel. On a appris que l'exposition était ici à Marseille donc on est venu, avec l'espoir de voir Mick Jagger. On espère plonger dans l'histoire du groupe, revenir aux sources, autour de ce partage intemporel que sont les Rolling Stones», expliquent les trois générations de fans du groupe anglais. Ils n'ont pas pu apercevoir Mick Jagger, à la différence de Philippe Manoeuvre, parrain de l'exposition. «C'est une exposition qui rassemble 400 objets appartenants aux Rolling Stones, ce sont leurs guitares, leurs fringues de scène, leurs tenues de ville. C'est un peu porte ouverte chez les Rolling Stones, un groupe très secret, qui avait toujours gardé secret le processus de création, là ils ouvrent leur coffre et ils disent: «Regardez»», détaille-t-il derrière ses lunettes noires. Après avoir traversé les époques à travers des instruments de musique, des pochettes d'albums, des affiches, le studio Olympic où ils ont enregistré Sympathy for the Devil, les costumes et le fameux appartement, les spectateurs ont la chance de revivre le concert gratuit donné par les Rolling Stones à Cuba devant un million de personnes en 2016. «On est assis sur les flight cases, les caisses où l'on range les guitares et les câbles après les concerts, et on est face à cinq écrans, on voit le concert filmé par cinq caméras sous des angles différents, on voit tout ce qui se passe. Un son absolument fabuleux, je n'ai pas vu de concert depuis un an, donc j'étais effondré de joie», relate Philippe Manoeuvre.