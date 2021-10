Une troupe spécialisée dans la comédie, lauréate du concours «Noudjoum Show», est venue renforcer la scène théâtrale d'Oran, a-t-on appris de son président le comédien Sidi Mohamed Belfadel. Cette troupe qui s'est fait dénommer «Noudjoum Show», comme clin d'oeil au concours, est constituée de cinq jeunes dont une fille, âgés entre 18 et 22 ans. Le concours «Noudjoum Show» a vu la participation de 26 concurrents sur 45 jeunes formés par l'association culturelle «El Amel» d'Oran il y a de cela 4 mois et la sélection de la troupe, a indiqué l'homme de théâtre Belfadel.

Par la sélection de cette troupe, le comédien entend lancer de jeunes talents spécialisés dans la comédie, faire connaître cet art du rire et assurer une production théâtrale spontanée et libre. Les initiateurs de cette expérience aspirent à l'éclosion de stars formées et structurées dans le 4e art afin d'assurer la relève dans l'art de la représentation.

À noter que d'autres jeunes talents pourront regagner cette troupe après leur formation, leur entrée en compétition avec d'autres jeunes artistes en herbe et après avoir passé le casting, en cas de besoin, a ajouté ce comédien. Pour son lancement, cette troupe présentera une production de cinq représentations dans le style comique d'une durée allant de 15 à 20 minutes, selon Sidi Mohamed Belfadel qui traite les textes et se charge de la mise en scène.

Pour faire connaître ces représentations, la troupe effectuera une tournée à travers les résidences universitaires, les espaces ouverts, à l'instar des jardins et des espaces verts et également tenter l'expérience du théâtre de rue durant les week-end, a-t-il dit.