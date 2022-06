Le ministère de la Culture et des Arts l'a voulue coïncider avec le 08 juin, décrétée Journée nationale de l'artiste. À noter que la cérémonie a commencé avec plus d'une heure d'attente. Certains des jeunes lauréats étaient présents depuis 16h. «Cette année, nous avons enregistré 717 participations dans les huit catégories du prix, notamment des villes intérieures. La plupart des participations concernent la catégorie du roman, avec une participation féminine importante dans cette catégorie», nous a confié le président du jury du prix, l'écrivain Driss Boudiba et ce, avant le début de la cérémonie. Devant un parterre composé de nombreux artistes, bien que la nouvelle génération semblait manquer à l'appel, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a tenu à rappeler l'importance de cette journée tout en affirmant qu' «honorer et célébrer un artiste ne relève pas d'une mission formelle, mais c'est le devoir d'une société,...en ce sens qu'il représente la vitrine et la voix du citoyen et un symbole de fidélité et d'appartenance...».

La ministre a invité «les artistes à oeuvrer en tant que partenaire actif au changement et au développement et à faire de leur art une thérapie au lieu de vivre en retrait». Elle estimera aussi que «même si les arts et la culture sont des domaines réservés à l'élite, il est nécessaire de consolider leur universalité». La soirée qui a été marquée par la présence de l'Orchestre symphonique national, suivi par la projection en préambule d'un petit reportage dédié au parcours et combat de feu l'artiste Ali Maâchi. Et de se rappeler aussi la mémoire des artistes qui nous ont quittés suite au Coronavirus ou plus récemment.

On citera Rabah Driassa, Saloua, Omar Guendouz, Saïd Hilmi, Rym Ghazali, Fatiha Nesrine, ou encore le scénariste et réalisateur Brahim Tsaki, Naïma Ababsa, le comédien Yacine Zaïdi, ou encore Chafia Boudraâ et Ahmed Benaïssa.Une trentaine d'artistes furent par la suite honorés en leur présence, bien que certains ne pouvaient être présents pour des raisons évidentes à l'image du grand comédien Salah Ougrout. S'est succédé, ainsi, une pléiade d'artistes toutes disciplines confondues, entre musique, arts plastiques et cinéma entre autres.On citera parmi eux, Lotfi Attar, Badi Lalla, Abdelkader Chaou et Baya Bouzar dite «Bayouna».

«Honorons les artistes vivants!»

Cette dernière en remerciant la ministre de la Culture et des Arts pour l'hommage qui lui est adressé a déclaré devant l'assistance: «SVP n'attendez pas que les artistes deviennent vieux et complètement rabougris pour leur rendre hommage» Beyouna s'est aussi félicitée de l'existence de telles rencontres avouant qu'il n y a pas assez d'espaces ou d'occasions pour faire que les artistes se rencontrent et puissent échanger entre eux. Autres artistes à qui on a rendu hommage, on peut citer aussi pêle mêle: le réalisateur Ghouti Bendeddouche, la comédienne Fadila Hachemaoui, le chanteur Nouri Koufi, le metteur en scène Ziani Chérif Ayad, l'artiste Mohamed Adar, le plasticien Ahmed Mebarki, le chantre du malouf Salim Fergani. Pour sa part le chanteur Sadek Djemaoui, auteur de la célèbre chanson «Chokran ou Alf Chokr ya Oustadhi» et «Jibouha Ya Louled», a exprimé sa joie d'être honoré lors de cet événement, affirmant que l'artiste «consacre sa vie et se sacrifie pour l'art malgré les conditions difficiles dans

lesquelles il travaille». Place à la deuxième partie de la cérémonie! La 16 eme édition du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs, Ali Maâchi, pouvait commencer. Pour la catégorie du roman, le Premier Prix a été décerné à Sarah Mhideb et les Deuxième et Troisième Prix respectivement à Zahra Kechaoui et Anouar Islam Fissah.

Des chèques pour les jeunes lauréats

L'artiste Rachid Dahmoune remportera pour sa part, le Premier Prix dans la catégorie poésie, tandis que Meslem Rebouah et Najwa Abidet ont décroché respectivement la deuxième et la ttroisième places. Le Prix de la meilleure interprétation théâtrale est revenu à Benchernine Idris, suivi de Bounab Soumia et Farès Abdelkrim. Dans la catégorie de l'écriture dramatique, Gargoua Mohamed Jalal Eddine a décroché le Premier Prix, tandis que Menasria Oussama et Adnane Bilal ont remporté respectivement la deuxième et la troisième places. Dans les oeuvres musicales, Bougherda Abdelwahab a décroché le Premier Prix, Mohamed Cherif Naceri le Deuxième et Belghanem Nabil le Troisième. Dans la catégorie art de la danse et du chant, la première place est revenue à Hawat Yasmine, la deuxième à Nedjar Benadallah Al Amir et la troisième à Ait Ammar Mohamed Amrane. Pour ce qui est des arts plastiques, le Premier Prix a été décerné à Tebaïbia Mohamed Saleh et les Deuxième et Troisième Prix respectivement à Mohamed Walid Chemmami et Dif Mohamed El Amine. Dans la catégorie cinéma et audiovisuel, Haitham Ameur a décroché le Premier Prix, Saâi Mohamed Akram le Deuxième et Hammi Zakaria le Troisième Prix. Interrogé à propos de son film, Haïthem Ameur dira que son court métrage documentaire intitulé « Ne m'abandonnez pas» est un clin d'oeil à la chanson «La tumchi aâni» de la chanteuse sahraouie Mariem Hassan.

Le film de Haïthem Ameur a été réalisé dans le cadre de la résidence Artifariti avec le soutien du collectif d'artistes algériens, Le Box 24. il aborde la question du Sahara occidental et le conflit qui continue à les opposer au Maroc.

À noter, qu'outre la ministre de la Culture et des Arts, ont assisté à cette cérémonie le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, des membres du gouvernement, le conseiller du président de la République chargé du cinéma et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, le vice-président du Conseil de la nation, un représentant du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi que des présidents de conseils et d'organismes nationaux. A noter aussi que les jeunes artistes reçoivent en guise de Prix des chèques. Le Premier Prix est d'une valeur de 500000 DA, le second de 300000DA et le troisième de 100000 DA.