Le comédien et conteur Seddik Mahi entame, dès le 9 novembre, une tournée ouverte jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours dans une cinquantaine d'écoles de la ville de Aîn Temouchent et ses localités, dans le strict respect des mesures sanitaires préventives, toujours en vigueur, a-t-on appris auprès de l'artiste.

À travers des contes populaires passionnants tirés du terroir folklorique ancestral, l'artiste devra user de ses talents de Goual pour transmettre aux enfants, les différentes vertus et valeurs de la vie, essentiellement en relation avec l'accomplissement de soi et l'amour de la patrie. Lors de son périple, Seddik Mahi prévoit de se produire dans les établissements scolaires de la daïra de Ain Temouchent et ses localités, en collaboration avec la direction locale de l'éducation, à la faveur de nombreux spectacles autour du thème «Le conte, clé de la mémoire». Natif de Sidi Bel Abbèès, Mahi Seddik oeuvre depuis plusieurs années à promouvoir et à ressusciter la tradition orale des goual (conteurs).

Le conteur a animé, ces dernières années à la faveur des festivals organisés à travers l`Algérie, de nombreux espaces et ateliers consacrés au conte populaire. Il s'attache aussi à la collecte des récits et contes populaires pour les produire sous forme théâtrale ou les publier. Parmi les contes puisés du terroir algérien inscrits dans son répértoire, «Hdidouène wel Ghoula», «Hebra bent Esbaâ», «Rmida et Ali» ou encore «Moula Moula, l'oiseau de bon augure» recueilli auprès des enfants de Tamanrasset. Conteur professionnel, il a encadré plusieurs sessions de formation dans de nombreux pays, notamment la Tunisie et les Emirats arabes unis. En 2019, il a publié «Moula Moula et d'autres contes», un des rares recueils de contes algériens.