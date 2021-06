Le réalisateur du film original, Todd Phillips, a signé pour coécrire la suite, première étape pour un possible retour derrière la caméra. Si «Joker» est l'un des rares films de super-héros, enfin super-vilains, à ne pas appeler de suite, son succès au box-office a forcément donné des idées aux exécutifs de Hollywood. La tête d'affiche Joaquin Phoenix est, d'ailleurs, plutôt partante, comme il le confiait en 2019: «Nous avons beaucoup parlé avec Todd Phillips, le réalisateur, de ce que nous pourrions faire ensemble, de manière générale, mais aussi plus spécifiquement avec le ‘‘Joker''.» Or, Todd Phillips vient de signer pour coécrire «Joker 2». L'information n'est pas encore 100% officielle, et aurait pu même passer inaperçue, car elle apparaît au détour d'un article du Hollywood Reporter sur les avocats les plus puissants de l'industrie: «Todd Phillips a conclu un accord pour coécrire le prochain film du ‘‘Joker''». Voilà, c'est tout, mais c'est plutôt bon signe. Même s'il faudra sûrement attendre encore quelques années, le réalisateur s'étant engagé sur un biopic du catcheur Hulk Hogan avec Chris Hemsworth.