Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed et la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji ont coprésidé, il y a quelques jours, au siège du ministère de la Culture, la cérémonie d'installation de la commission intersectorielle chargée de l'élaboration d'une feuille de route visant à mettre au point une stratégie bien élaborée pour la préparation du baccalauréat artistique, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre des clauses de la convention conclue dernièrement entre les deux ministères portant création d'un baccalauréat artistique, selon un communiqué du ministère de la Culture et des Arts....A cette occasion, la ministre a donné nombre d'instructions et de directives à l'effet de se focaliser sur «l'essence même du projet et l'importance de faire montre de créativité dans la formulation des propositions». Pour ce faire, «il faudra offrir les facilitations pour concrétiser l'idée sur le terrain dans les meilleurs délais, à travers l'accompagnement pédagogique, l'encadrement des jeunes talents pour assurer une meilleure formation et l'investissement dans les jeunes compétences pour faire éclore leurs talents, en les dotant de technicité et de méthode scientifique», a-t-elle soutenu. Elle a, en outre, estimé que cette étape importante «permettra d'imprimer une nouvelle dynamique culturelle et économique à même de contribuer à la relance et au développement du marché des arts en Algérie». De son côté, le ministre de l'Education nationale a salué cette démarche et a exprimé «sa pleine disposition à soutenir les efforts et à accompagner ce projet», estimant nécessaire de définir les étapes et de maitriser tous les aspects du projet, afin de convaincre les talents d'adhérer à cette démarche, en assurant leur prise en charge», a conclu le communiqué.