La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a présidé, mard,i au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), l'ouverture d'une session de formation en faveur des éléments de la Gendarmerie nationale, placée sous le thème «Protection du patrimoine culturel et lutte contre le trafic de biens culturels», et ce dans le cadre du renforcement de la stratégie et des cadres de protection et de préservation du patrimoine culturel.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence d'un représentant du commandement de la Gendarmerie nationale, de représentants des autres corps de sécurité, des douanes et de cadres du ministère. Dans son allocution d'ouverture, Mme Mouloudji a souligné que cette initiative «s'inscrit dans le cadre des priorités tracées dans la feuille de route de son secteur et issue de la stratégie de l'Etat visant à préserver le patrimoine culturel et à en faire l'outil de relance du développement socio-économique durable par excellence». La ministre a insisté sur la nécessité d'intensifier les moyens de préserver ce patrimoine contre toute atteinte, à travers la garantie d'une formation spéciale aux éléments et cadres de sécurité, en sus de la formation d'équipes qualifiées pour contribuer efficacement à la sensibilisation et à l'information sur la protection du patrimoine et tous les dépassements ou atteintes. Elle a rappelé, en outre, que l'Algérie «recèle un riche patrimoine culturel, comprenant plus de 1500 sites archéologiques mentionnés dans la carte archéologique», citant l'existence d'une banque de données réservée au patrimoine culturel immatériel que le ministère oeuvre à enrichir, à la faveur d'un inventaire scientifique constant avec la participation de la société civile et des cadres de la sécurité. Saluant les efforts déployés par ces corps de sécurité en vue de déjouer toute tentative d'atteinte et de pillage du patrimoine algérien, la ministre a mis en avant le rôle de la société civile dans la préservation et la promotion de la valeur de ce patrimoine.

Le représentant de la Gendarmerie nationale, le colonel El Mili Lounici a indiqué que cette session de formation à laquelle participent près de 30 officiers, constitue un soutien supplémentaire à leur formation et comporte un volet théorique par lequel des experts et spécialistes dans le domaine fournissent aux participants des informations détaillées sur ces antiquités et un autre pratique au niveau des musées et des établissements du patrimoine, ainsi que des visites de terrain aux monuments et sites archéologiques d'Alger et des villes avoisinantes. Il a ajouté que cette session de formation «n'est pas la première du genre. Elle a été précédée par d'autres sessions ayant eu un impact positif». Organisée jusqu'au 10 mars, cette session de formation sera abritée par les musées publics en ce qui concerne le volet pratique.