L’acteur envisage de diffuser le programme en streaming et a d’ores et déjà reçu le soutien de la MGM. Vous avez toujours eu envie de connaître la vie de Rocky Balboa avant le premier film ? Ça tombe bien : 45 ans après la sortie de son chef-d’œuvre oscarisé, Sylvester Stallone a décidé de se lancer dans l’écriture d’une préquelle. C’est en tout cas ce qu’il a annoncé sur Instagram. « C’est peut-être mon post le plus étrange jusqu’à présent. J’ai commencé ce matin à écrire un traitement pour une préquelle de Rocky pour le streaming. Idéalement 10 épisodes pour quelques saisons pour vraiment aller au cœur des personnages dans leurs jeunes années », a-t-il posté en légende d’une photo où on peut voir des notes manuscrites pas évidentes à déchiffrer. On peut en tout cas discerner le début de son projet : « Imaginez une machine à remonter le temps qui nous ramènerait tout simplement aux origines de Rocky, un univers cinématographique regorgeant de personnages adorés par les gens du monde entier depuis près de cinq décennies ! » On comprend, par ailleurs, que l’action se déroulera donc dans les années 60, puisque Sylvester Stallone dresse une liste de tous les événements majeurs qui se sont déroulés pendant la jeunesse imaginaire de Rocky Balboa, et qu’il envisage de traiter dans sa série. Entre autres « le désastre du Vietnam », l’assassinat du président Kennedy, le mouvement féministe, le mouvement hippie, les premiers pas sur la lune ou encore le mouvement pour les droits civiques. « Inutile de dire que les années 60 étaient une époque dynamique. Pourtant, au milieu de toute cette activité sismique sociale, nous nous arrêtons sur la vie plutôt ordinaire de Robert « Rocky » Balboa, 17 ans. Lorsque nous avons rencontré Rocky pour la première fois en 1976, c’était une âme perdue… Nous voyons maintenant ce jeune homme se débattre comme tous les jeunes gens qui essaient de trouver leur place », ajoute l’acteur. Après huit films au cinéma (sa dernière apparition remonte à Creed II en 2018), Rocky Balboa, remonte décidément toujours sur le ring, d’une manière ou d’une autre. On ignore encore qui est pressenti pour incarner le personnage, qui n’a jamais été incarné par un acteur autre que Sylvester Stallone. Le comédien, même s’il est en forme pour ses 74 ans, aura bien du mal à se faire passer pour un ado… Quant à la plateforme de diffusion, les enchères sont ouvertes.