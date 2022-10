La salle de cinéma «Mohamed Habib Hachelaf» de Mostaganem abrite depuis jeudi la première édition de la semaine du film révolutionnaire. Le directeur de wilaya du secteur de la culture, Mohamed Merouani, a indiqué que cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'un riche programme concocté en collaboration avec le secteur des moudjahidine

et ayants droits et des associations culturelles pour commémorer le 68eme anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de Libération nationale.

Dans le cadre de cet événement culturel, sept films seront projetés, dont «Zabana» de Saïd Ould Khalifa, «Mustapha Ben Boulaïd», «Les sept remparts de la citadelle» d'Ahmed Rachedi, «Heliopolis» de Djaâfar Kacem et «Hors la loi» de Rachid Bouchareb.

Durant cette même période, le même espace culturel accueillera une exposition et une soirée musicale artistique animée par l'association culturelle «El Fen Oua Nachet» en parallèle avec une autre soirée artistique animée par l'association culturelle «Ibn Badja» de la musique andalouse à la Maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki» et une soirée de musique chaâbie au théâtre régional «Djillali Benabdelhalim».

Pour sa part, la bibliothèque principale de lecture publique «Moulay Belhamisi» organisera, samedi, un colloque sur le rôle de la presse nationale durant la Guerre de Libération nationale. Plusieurs interventions seront faites par des professeurs et chercheurs des universités de Mostaganem, Oran et Tiaret en coopération avec l'Association de la presse locale.

Enfin, dimanche prochain, une exposition de peinture sera inaugurée avec la participation d'artistes et étudiants à l'école régionale des beaux-arts «Mohamed Khedda» de Salamandre.