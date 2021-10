Après le Prix de la meilleure actrice attribué à Colette Césaire pour son rôle dans Projet H, le court-métrage de la réalisatrice martiniquaise Maharaki remporte le Prix de la meilleure comédie au CaribbeanTales film festival. Maharaki est une femme solaire. Une femme pressée. Une baroudeuse qui n’a pas de temps à perdre pour porter sa parole au monde, une visionnaire de nos sociétés actuelles. Elle rêve, mais pas seulement, de voir les peuples prendre leur destin en main.

Le sien est un tour de force. Maharaki n’est pas issue de la famille du cinéma, mais qu’importe. Elle avance. Projet H a été réalisé en une nuit, en décembre 2019 et a été projeté en juin 2020 à l’Atrium.

Sans moyen, sans budget, nous avons tourné Projet H en une nuit et la post-production s’est faite à distance. Un tour de force. Mais rien n’est donné, il faut que je me batte et j’y crois. Le cinéma m’a choisie. Je suis un vecteur, j’ai des choses à partager, c’est une passion, pas une mission. Avec le court-métrage Projet H, Maharaki met en scène trois militaires, Colette Césaire, Jean-Claude Duverger et Valer’ Egouy. Ils échafaudent un plan audacieux dans l’espoir fou de reconstruire Haïti.