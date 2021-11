Sur initiative de la délégation de l'Union européenne en Algérie, se tiendra à partir, d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au 11 novembre, la 6ème édition des Journées du film eropéen (JFE) à la cinémathèque d'Alger, en coopération avec les États membres de l'UE représentés en Algérie.

Ainsi, durant huit jours, les amateurs du 7e art sont invités à apprécier 14 productions cinématographiques européennes dont 11 longs métrages, deux documentaires et une série de courts métrages.

«L'édition 2021 des JFE célèbre la famille, dans tous ses états, avec au programme comédie, drame, musique et animation.» peut -on lire dans le texte de présentation de l'événement.

Le coup d'envoi sera donné, ce soir, jeudi 4 novembre à 19h30 avec la projection du film «Sous le ciel d'Alice», une comédie dramatique dans le Liban des années 50, réalisée par la Franco-Libanaise, Chloé Mazlo.

Pour les petits et les grands, deux films d'animation seront projetés mardi 9 novembre: «Jacob, Mimmi and the Talking Dogs» à 14h30 et «La fameuse invasion des ours en Sicile» à 16h00.

L'Europe dans sa diversité

Dans le registre des documentaires, le public aura rendez-vous le vendredi 5 novembre à 14h30 avec le film «Cold Case Hammarskjöld». Il s'agit d'une enquête sur les circonstances ayant entraîné la mort du secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, le 18 septembre 1961 en Rhodésie du Nord (actuelle Zambie).

Le court-métrage est aussi à l'honneur avec une série sur le fil rouge de la «Résilience».

La clôture des Journées du film européen aura lieu le jeudi 11 novembre à 19h30, en partenariat avec le bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Unhcr).

Un retour salutaire

En effet, sera projeté à cette occasion, le documentaire «Hamada» du réalisateur espagnol, Eloy Dominguez Seren. Le film dresse le portrait de jeunes Sahraouis vivants dans le camp de réfugiés de Tindouf.

À noter que tout au long de la semaine de projection, les spectateurs pourront également découvrir les nouvelles «critiques cinéma écrites», des jeunes formés dans le cadre du projet Jil Cilima.

Une opération qui avait été mise en oeuvre par le réseau des Instituts culturels nationaux de l'Union européenne (Eunic) en septembre 2021.

Organisées depuis 2009 par la Délégation de l'Union européenne en Algérie, les Journées du film européen visent à rapprocher le public algérien de l'Europe et à établir un dialogue interculturel.