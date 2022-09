La vie de Mohamed Nadir Sebaâ est un roman. Ses romans sont émouvants, profonds. Ils dégagent une sincérité absolue. Son enfance tourmentée est sans doute pour beaucoup dans l'éclosion de son talent d'écrivain et de narrateur.

Son merveilleux roman «Le vent ne souffle pas au gré des navires» paru chez l'Enal (Entreprise nationale du livre) en 1992 est d'une profondeur inouïe. C'est le genre de livres à lire plusieurs fois sans se lasser. L'auteur y narre avec une franchise et des détails édifiants son enfance, son adolescence et sa jeunesse.

Ces étapes de vie tourmentée sont décrites avec un style des plus suaves et attractifs. Elles tiennent en haleine le lecteur de bout en bout. Tout comme ses autres livres, d'ailleurs, à l'instar de «Avis de recherche», «Hommes sur les pistes», etc.

Ses livres, en plus d'être des oeuvres littéraires, sont des leçons de vie comportant une infinité de messages et pouvant guider les jeunes lecteurs à ne jamais courber l'échine quelles que soient les difficultés que l'on rencontre sur son chemin de vie.

Un éditeur professionnel soucieux de déterrer des livres méritant d'être réédités, gagnerait, à commencer par les romans de Mohamed Nadir Sebaâ car il est regrettable que par exemple, son roman autobiographique «Le vent ne souffle pas au gré des navires», paru en 1992, n'ait jamais fait l'objet d'une réédition tout comme les autres ouvrages du même auteur. Mohamed Nadir Sebaâ a vu le jour dans les Aurès en 1956. Il fait ses études à Skikda, Annaba, puis à Batna et enfin à Alger.

Mohamed Nadir Sebaâ est diplômé de l'École nationale d'administration (ENA) d'Alger, en 1980. Il est titulaire d'un diplôme en Marketing international culturel.

En plus du fait d'être un écrivain talentueux et prolifique, il a été chroniqueur dans plusieurs hebdomadaires et quotidiens nationaux et internationaux. Mohamed Nadir Sebaâ, parallèlement à l'écriture, a enseigné la littérature à l'université Hadj-Lakhdar de Batna.

Il a également dirigé le secteur de la culture dans la même wilaya en qualité de directeur de la culture à partir de 2004.

Sebaâ, toujours féru de littérature et de culture de manière générale,mais aussi de sa région natale, a exploré d'autres espaces en fondant une revue dédiée à l' Aurès et à la culture dans cette région d'Algérie. En plus du roman, Sebaâ s'est aussi investi dans la poésie.

Il est essayiste. Son tout premier roman, intitulé «Des hommes sur la piste» a été édité en 1985: «Ce roman se veut un hymne dédié à la terre des Aurès», nous dit-il.

«Le roman, ‘'Le vent ne souffle pas au gré des navires'' est autobiographique, il raconte le parcours d'un enfant orphelin. Les personnages sont des enfants ou des gens simples dans l'errance, orphelins et mendiants», ajoute-t-il en précisant que le roman dont le titre est «Journal d'un flâneur», raconte le parcours d'un attachement à la terre natale. Quant à son dernier livre publié, à savoir «La passion du cèdre», il s'agit, enchaine-t-il, d'un hymne à la beauté, à la vérité, à l'amour, à l'humanisme, à travers l'étude minutieuse des mythes des Aurès.

Son livre «L'hymne au désert», dit-il encore, a été conçu avec chaleur et philosophie. «J'ai tenté d'y retracer le sinus du verbe être.

Les autres livres publiés par Mohamed Nadir Sebaâ sont:

«Innocence coupable», «Batna-Marseille», «L'Histoire, les Aurès et les hommes», «Fatma Tazoughert, témoin des ombres», «Rumuz et Calame», «Le petit guide pratique» et «Les cahiers de la culture».