Le secteur des travaux publics fait partie des grands brûlés de la pandémie de Covid-19. La conjoncture économique plombée par une dégringolade des prix du pétrole inquiétante, la fermeture d'entreprises, la perte de milliers d'emplois au point d'hypothéquer, en pleine crise sanitaire, l'émergence d'un nouveau modèle de croissance. Le bâtiment, les travaux publics et l'hydraulique (Btph, y compris les services et travaux publics pétroliers), secteur qui, par excellence, constitue le baromètre qui renseigne sur l'état de santé de l'économie du pays, a enregistré, au cours du 3ème trimestre de 2019, une croissance de 3%, mais faisant moins bien qu'en 2018 où il avait fait 6%. Un recul qui est dû vraisemblablement à l'effet double de la crise politique et financière qui en a découlé. 80% des entreprises opérant dans ce secteur se sont mis en stand-by. Sans carnets de commande, la plupart de leurs chantiers ont été stoppés. Ce qui a eu pour conséquence de faire chuter brutalement la demande en matériaux de construction et faire perdre des milliers d'emplois. «À la fin du mois d'avril 2021, il a été rapporté la perte de 150 000 emplois», avait indiqué, le 26 mai 2021 l'Association Générale des Entrepreneurs Algériens d'après des statistiques du Centre national du registre du commerce (CNRC) qui avait fait état de la fermeture de 5 700 entreprises. Une page qui doit être tournée d'autant plus que la situation sanitaire s'est nettement améliorée. L'Algérie n'a enregistré aucun décès dû au Ccoronavirus depuis le 23 mars 2022 alors que les prix du pétrole se sont confortablement installés largement au-dessus des 100 dollars. C'est dans cette conjoncture économico-sanitaire favorable que se tiendra du 15 au 19 mai la 24ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2022) du 15 au 19 mai au Palais des expositions des Pins maritimes d'Alger. Cet évènement représente «le plus important rassemblement professionnel du secteur des BTP à l'échelle continentale», a indiqué la Société algérienne des foires et exportations sur son site web. Pas moins de 590 exposants, dont 413 sociétés nationales et 177 sociétés étrangères originaires de 11 pays, ont pris part à l'édition 2021 du Batimatec qui a drainé près de 250.000 visiteurs, rappelle la Safex. Dans quel état d'esprit sont les entrepreneurs algériens? L'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) a formulé 14 recommandations pour la relance du secteur. Le patronat du Btph qui se projette dans l'après-Covid a aussi appelé à organiser «dans les meilleurs délais possibles» les 4emes Assises nationale du Btph pour relancer la renaissance du secteur, incluant des ateliers spécialisés autour du Code du commerce, du Code de l'investissement, du Code des marchés publics et du Code de travail. Outre ces assises, l'Agea a recommandé en outre la prise en charge des surcoûts liés à la Covid-19 par l'annulation des charges fiscales et sociales des deux derniers exercices et la dépénalisation fiscale et parafiscale des entreprises du secteur, la mise en place d'un mécanisme d'incitation à l'investissement local, la mise en place d'un plan massif de rénovation de consommation énergétique des bâtiments et le retour à un taux réduit de TVA à 7% pour l'ensemble des travaux. Il faut cependant, souligner que le secteur est loin d'être moribonds malgré tous les aléas qui l'ont malmené. la production des matériaux de construction, du rond à béton s'est notamment illustrée de fort belle manière. Une filière où s'est déjà positionnée sur le marché américain la société de droit algérien, Tosyali, basée à Béthioua (est d'Oran) spécialisée dans la production sidérurgique. Une performance qui doit être soulignée, par les temps qui courent. Placer son produit au pays de l'Oncle Sam, première puissance économique de la planète de surcroît, relève de l'exploit. C'est ce qui est attendu de nos exportateurs, de nos hommes d'affaires. Le «Batimatec» 2022 leur offre un tremplin en béton.