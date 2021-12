Dans son dernier récit intitulé «Troisièmes odyssées, abécédaire de robinsonnades dans le Sahara», Samy Assad partage avec ses lecteurs sa vision pour la promotion du tourisme saharien en Algérie en convoquant les paysages et le patrimoine culturel et architectural de plusieurs villes et oasis.

Publié récemment aux éditions «Hibr», ce récit de 193 pages relate le désert, sa beauté et ses potentialités touristiques à travers le jeune Amestan, originaire de la ville de Djanet, et cadre d'une grande entreprise touristique, qui est convié aux Assises nationales du tourisme pour y présenter sa vision sur la promotion de cette destination.

Pour préparer son argumentaire devant les participants aux assises, Amestan se replonge dans «ses plus intrépides aventures» dans le Sahara algérien pour pouvoir songer à la commercialisation de cette destination.

Pour ce faire, il propose un circuit hors du commun partant de la vallée du Mzab à Ghardaïa jusqu'au parc culturel du Tassili N'Ajjer, deux biens culturels algériens classés par l'Unesco sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité.

L'ascension de l'Assekrem à Tamanrasset, le bivouac dans les dunes, les venelles de Ghardaïa et des ksours millénaires, ou encore la mystérieuse cité de Sefar à Djanet, font partie du récit du jeune Targui agencé par l'auteur sous forme d'abécédaire.

À chaque étape l'auteur convoque des activités touristiques attrayantes et le patrimoine culturel immatériel des régions visitées en plus d'une touche de méditation philosophique qui fait suite à ses précédentes publications.

Né en 1996, Samy Assad est un professionnel du secteur du tourisme et de l'hôtellerie qui a toujours été animé d'une grande curiosité intellectuelle pour le domaine de la philosophie, il a publié au début de l'année son premier essai, «Premières pérégrinations, l'apnée de l'homme véritable dans un monde énergivore» suivi de «Secondes escapades, cheminement d'une grande âme»» publié en juin dernier.