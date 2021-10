L'association culturelle d'Alger «Tafat» a donné, vendredi à Alger, une représentation théâtrale révolutionnaire au profit des enfants à l'occasion de la Journée nationale de l'émigration correspondant au 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961 à Paris (France), lors desquelles des Algériens ont été massacrés. Organisé par l'Office national de la culture et de l'information (Onci), ce spectacle a été animé par le conteur et membre de l'association susmentionnée, Khaled Gharbi, qui a présenté aux enfants la biographie de plusieurs héros de la Révolution nationale et leurs sacrifices pour la liberté tout en leur rappelant les crimes de la France coloniale.

Parmi les héros évoqués par le conteur, Ahmed Zabana, premier martyr guillotiné, devenu symbole de la lutte et de la résistance du peuple algérien contre l'occupant français et sa barbarie. Le conteur a estimé que l'objectif de ce spectacle «est de ne pas oublier ces héros et leurs sacrifices pour l'Algérie (...) ainsi que les massacres commis par la France coloniale contre les Algériens».

La chargée de l'information et de la communication à l'Onci, Fatiha Kbaili, a fait savoir que l'Office «célèbre la Journée nationale de l'émigration comme chaque année, étant un évènement national important», ajoutant que ce spectacle vise à «enseigner à nos enfants leur histoire et à leur inculquer l'amour de la patrie».

Des centaines d'Algériens et d'Algériennes ont été torturés et assassinés par la police française le 17 octobre 1961 après avoir organisé une marche pacifique dans la capitale française pour dénoncer le couvre-feu qui leur était imposé à l'époque.