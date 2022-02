Dans ce passionnant entretien, notre interlocutrice nous parle de sa «folle aventure», son tout nouveau documentaire «La grosse moula et li michan», mais aussi de son projet innovateur «Machari3 7ouma» et enfin de son docu-fiction «L'Arche», trois films qui ont un point en commun, la communication dans un espace précis qu'est l'Algérie. Des lieux et des gens qu'elle questionne pour mieux comprendre le pays qu'elle a quitté et le «saisir» enfin, que ce soit par la «voie» ou la «voix»...des réponses fort surprenantes et attachantes de la part de cette jeune femme à la pensée bien cartésienne et philosophique à la fois...

L'Expression: Dans votre documentaire «La grosse moula et li michan» vous abordez l'aspect linguistique des Algériens alors que vous êtes plutôt designer. Comment êtes-vous arrivée à cette problématique?

Amira Louadah: Le design est un outil par lequel je me questionne personnellement sur des modalités de communication. La langue en est le premier arc. Il y en a d'autres. Grandir à Alger m'a imprégnée d'une atmosphère plurilinguistique. Partir a provoqué l'exacerbation. Des souvenirs très vifs de ces collisions, entre compréhension et opacité, jeu de passage, sentiment d'appartenance, d'exclusion, de stigmates.

Une éponge que j'essore en posant des questions. Pourquoi ne m'a-t-on pas transmis le kabyle? Pourquoi à l'école, n'ai-je pas étudié dans ma langue maternelle, la darja? Pourquoi le français prend-il autant de place dans mon parler algérien? À travers le médium du film documentaire, j'ai décidé de mener des recherches sur le terrain, pouvant toucher un public dont la langue est plurielle et avant tout orale. J'y favorise une écoute essentielle dans ce qu'elle permet; c'est-à-dire de débattre sur la base du respect des histoires de chacun et de chacune.

L'Algérois prédomine dans votre film. Est-ce un choix de votre part? Le milieu urbain semble être très important aussi dans votre démarche cinématographique. Pourriez-vous nous en parler?

Là où mon choix s'est inscrit - dans un tissage conscient entre espaces intime, urbain et institutionnel - la langue algérienne est celle qui s'est le plus naturellement manifestée. Ce sont mes souvenirs, mes questionnements - sur les mots, les sensations, la compréhension et le malentendu - qui sont les endroits d'où je plonge pour initier des recherches de narration, quel que soit le média. Le milieu urbain en est un qui, longtemps m'a échappé. J'apprécie granuleusement sa rencontre; la rue ouvre aux surprises et là sont des possibles où peut rejaillir la vie.

Dans la phase d'écriture de mon scénario, j'avais envie de démarrer de mon histoire intime, puis d'aller vers autrui afin de recueillir les représentations de personnes croisées dans la rue, pour enfin les déconstruire avec des sociolinguistes et des artistes, d'un point de vue social, historique, artistique et politique.

Mais, alors que j'imaginais un rapport hiérarchique entre une parole scientifique et une parole de la rue soi-disant «moins savante», le tournage a été décisif dans la déconstruction de cette approche.

Sur le terrain, je me sentais de plus en plus mal à l'aise à l'idée de collecter des témoignages, dans le seul but de prouver un propos. Les personnes que j'interviewais acceptaient de me faire confiance en partageant avec mois une partie de leurs histoires personnelles; et j'avais envie d'être dans l'accueil de ces histoires. J'ai alors tissé au montage un récit fondé sur la diversité des perceptions recueillies entre une parole de l'intime, une parole de la rue et une parole de la science.

Enfin que signifie votre «performance» quand vous «posez» devant et derrière les échafaudages ou piliers de fer?

J'ai choisi d'apparaître à certains moments du film: d'abord dans mon contexte familial, puis en hors-champ à travers les questions que je pose à mes interlocuteurs ou dans l'ombre en début et fin d'interviews, pour enfin apparaître plus frontalement, face à la caméra, regard tourné vers le spectateur, dans un chantier. Pour moi, ces moments servent à marquer un retour sur un soi en construction, qui se cherche dans les échanges avec les personnages du film; invitant le spectateur à se questionner lui-même en écho sur ses propres perceptions et son vécu.

Dans L'Arche, votre docu-fiction vous mettez en scène des jeunes dans un espace ouvert, prêts à se battre avec un ennemi inconnu. Tout d'abord, quel est cet ennemi et pourquoi avoir choisi ce format dans votre démarche artistique?

L'Arche est un film introspectif. C'est un regard critique sur cette faculté d'imaginer le mal en l'Autre et qui questionne la possibilité qu'il soit en nous; qu'on en soit une des raisons. On peut appliquer cela à plusieurs domaines en Algérie. Concernant le format du docu-fiction, j'avais une forte envie d'aller à l'encontre de ce que je m'autorisais à penser du film documentaire jusque-à; de m'ouvrir un espace de création libre dans l'interprétation du réel et dans la rencontre entre mon point de vue et celui que le personnage révèle pendant la préparation du film.

On croit savoir que votre documentaire a impulsé le projet «Machari3 7ouma». Un mot là-dessus? Et avez-vous d'autres projets en ce sens?

Le sous-titre du projet «Machari3 7ouma» est: «Modifier la voie pour ouvrir la voix». À cet endroit se fait le lien avec le film «La grosse moula et li michan». Mais Machari3 7ouma va plus loin ou plutôt ailleurs, en étant dans l'action-recherche.

Pour rappel, en quelques mots, il s'agissait d'installer pendant une semaine des obstacles qui perturbaient le trajet des habitants d'Ouled Fayet: des rideaux à écarter, des plots à enjamber et des tapis par lesquels il fallait sauter.

Les corps étant engagés, les habitants s'arrêtaient pour me questionner. Les interrogeant à mon tour, nos échanges soulevaient plusieurs problématiques autour de la ville et du quartier. Une fois les habitants mobilisés par l'interaction, je les invitais à venir participer à des ateliers de concertation et de fabrications urbaines quelques jours plus tard. Dans la même veine, toujours en lien au rapport qu'on peut entretenir avec l'espace public, je travaille sur un film, cette fois en co-réalisation avec Yanis Kheloufi, dans le cadre d'un atelier documentaire organisé par Dima Cinéma. Mais pour le moment, je ne peux pas en dire beaucoup plus (sourire).