Une convention de coopération et de partenariat a été conclue, mercredi à Alger, entre le Haut Commissariat à l'amazighité et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), en vue de consolider les efforts de la promotion de la langue et de la culture amazighes et sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel national. Cette convention a été signée par le secrétaire général (SG) du HCI, Si El Hachemi Assad et le directeur général (DG) de l'Aarc, Abdelkader Bendaâmache, en présence des cadres des deux organismes. À l'issue de la signature de cette convention, Si El Hachemi Assad a indiqué que ce jumelage culturel visait à « concrétiser un saut qualitatif, à travers la concrétisation d'un programme d'activités riche et diversifié, à l'effet de consolider et promouvoir l'utilisation de la langue et de la culture amazighes et de les généraliser au niveau national». Il a,également, indiqué que ce jumelage qui s'étend sur trois ans, vise à « concrétiser un programme de partenariat culturel et scientifique intégré dans le cadre de la convention et du partage des expériences, en vue de consolider les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel national matériel et immatériel que recèle l'Algérie, avec toutes ses diversités, de contribuer à le vulgariser, le promouvoir et traduire la dimension nationale de l'amazighité». Le même responsable a souligné que les termes de la convention stipulent l'organisation d'une série d'activités culturelles et académiques scientifiques. Et d'ajouter: «Les plus importantes sont l'organisation des festivités nationales et officielles relatives à la célébration de la fête de « Yennayer», la remise du Prix du président de la République de littérature et langue amazighes qu'abrite cette année la wilaya de Tamanrasset du 9 au 12 janvier prochain, «La semaine des langues africaines du 24 au 31 janvier 2022 à Alger, ainsi que la célébration de «la Journée internationale de la langue maternelle» qui coïncide avec le 21 février prochain dans la région d' «Igli» dans la wilaya de Béni Abbès». Dans le même contexte, Si El Hachemi Assad a ajouté que la convention stipule également «la concrétisation d'un programme de diffusion commune et la concrétisation d'une conférence de formation au profit des jeunes écrivains autour «des techniques d'écriture du roman et du conte» dans le cadre du Salon international du livre d'Alger (Sila), au mois de mars prochain», soulignant que «le HCA sera présent avec 27 nouveaux titres en langue amazighe. De son côté, Abdelkader Bendaâmache a estimé que la convention de coopération conclue «s'inscrit dans le cadre de la consécration de l'intérêt, de la projection de la lumière sur la culture amazighe et de la promotion de son patrimoine matériel et oral.

La convention stipule le développement et l'encouragement des différents formes artistiques et expressives, à l'instar du théâtre, du cinéma, du patrimoine oral et de la littérature, en vue de protéger ce composant important de l'identité et du patrimoine culturel national». Abdelkader Bendaâmache a également fait observer que le programme tracé se distinguera par l'encouragement des talents et des jeunes énergies créatrices, par leur promotion au niveau national, par l'intérêt à l'aspect académique et à sa collecte en vue de préserver et documenter la mémoire.