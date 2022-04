Le spectacle vivant «Dzaïr, rihla fi zman» du Club d'activités polyvalentes (CAP) de l'Ecole nationale polytechnique, présenté jeudi soir à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, a ravi le public par sa belle mosaïque artistique retraçant l'histoire de l'Algérie. Pendant plus de deux heures, ce spectacle caritatif, conçu et interprété par des élèves-ingénieurs de l'Ecole nationale polytechnique, a fait voyager le public dans le temps à travers des étapes phares de l'histoire de l'Algérie, du VIIIe siècle jusqu'à l'indépendance, sur fond de musique andalouse interprétée par un orchestre, avec pour fil conducteur le personnage du «hakawati» (narrateur). Accompagnés par l'orchestre de musique andalouse, les étudiants ont réussi à retracer la riche histoire de l'Algérie à travers les époques par une mosaïque de diverses formes d'expression artistique, dont la musique, le chant et le théâtre, mais aussi la narration chronologique incarnée par la voix du «hakawati». Dans une déclaration à l'APS, le responsable du projet «Dzaïr, rihla fi zman» a précisé que cette deuxième édition du spectacle vivant, fruit d'un travail collectif, a été agrémentée de nouvelles parties consacrées, entre autres, à la Déclaration du 1er Novembre 1954 et au chahid Boualem Rahal, plus jeune guillotiné pendant la Guerre de Libération nationale. Ce spectacle à la portée historique et culturelle montre l'attachement des étudiants algériens à leur histoire, leur identité et leurs valeurs authentiques, a-t-il affirmé. «Dzaïr, rihla fi zman» a également une dimension caritative puisque ses bénéfices seront reversés à l'Association «Nour Al-Amel» pour les enfants cancéreux, a-t-il ajouté. Créé en 2010 par de jeunes élèves-ingénieurs de l'Ecole nationale polytechnique, le Club d'activités polyvalentes (CAP) compte actuellement plus de 300 membres. Il a à son actif plusieurs événements artistiques et actions caritatives.