«En voyant la passion qui l'anime lorsqu'il parle, j'ai rapidement compris que l'homme qui m'élevait avait beaucoup de choses à dire, non pas seulement à moi et ma mère, mais au monde...» écrit Neyla Beniassa, fille de l'auteur Slimane Benaïssa qui vient de signer le tome I de ses Mémoires, sous le titre «Le sein de ma mère».

Un roman autobiographique, publié aux Éditions Daliman (il sera disponible en librairie le premier septembre, Ndlr). D'ailleurs, suivront prochainement, en deuxième tome, les années 1963 à 1993, le troisième tome sera consacré, quant à lui, aux années entre 1993 et 2006 et enfin le quatrième livre s'attaquera aux restes des années c'est à dire de «2006-Aux jours où je le finirais» peut -on lire en dernière page. Comme l'indique cet ouvrage, donc tout commence par le commencement, c'est-à-dire par la naissance de Slimane Benaïssa, un certain 11 décembre 1943 à Guelma, en Algérie. Celui qui deviendra plus tard, un écrivain, acteur et dramatique célèbre est le jeune de trois frères et le grand de deux soeurs.

Le père décide d'habiller les garçons tous pareils..D'emblée, le livre se veut flanqué d'un ensemble de détails qui rend le récit bien cocassé grâce à un foisonnement de détails, un flux d'images, sans compter ce côté descriptif à la fois bien visuel et sensuel. Slimane Benaïssa qui parle de lui en étant enfant possède incontestablement de l'esprit dans le choix des anecdotes et surtout de la subtilité dont la manière où elles sont racontées. De la finesse dans le propos qui mêle poésie à la clarté, Slimane Benaïssa nous fait même découvrir comment est-il arrivé au monde, nous plonge dans l'ambiance de sa famille aimante et les petites guéguerres fraternelles de son enfance qui se réveillera bien plutôt au monde des adultes.

En effet, nous sommes en guerre. Le pays est sous occupation, mais les Benaïssa, vivent au milieu de juifs et de chrétiens, en toute harmonie, faut- il le noter.

Le réveil au monde adulte

En cela, on ne sait pas si l'auteur dit vrai ou bien si c'est son imagination débordante qui prend le relais lorsqu'il aborde avec allégresse ses aventures avec son professeur de français, alors qu'il est encore enfant, partagé entre la medersa, l'école coranique et l'école primaire française...

Entre le Coran qu'il chérissait et les tentations qu'il voulait absolument découvrir... Enfant, il avait des problèmes de grammaire et beaucoup en orthographe. Personne ne pouvait parier sur lui, ni même son cheikh qu'il harcelait de questions sur Dieu et les religions. Pour autant, Slimane était un enfant précoce sur son âge, qui se posait un tas de questions. Il rêvait comme tout enfant de grandir et monter au maquis pour défendre le pays. Ce livre nous plonge dans les souvenirs de Slimane, partagés entre son existence au sein de la maison, la cour de récré, ses chamailleries avec ses camarades d'école et de collège plus tard, leurs échanges qui finissaient en disputes et puis ses deux opérations qu'il effectuera, une à l'appendicite et l'autre, au niveau de l'oreille et ce, au détriment de sa sécurité, car les Français se mettaient de plus en plus à haïr les Algériens qui gagnaient de plus en plus du terrain en route vers l'inéluctable indépendance.

Le maquis et la politique

Un des passages des plus bouleversants de cet ouvrage, faut- il le mentionner, est cet échange bien saugrenu entre ce moujahid et cet appelé français qui refusera de céder au passage de la torture et cet homme qui pour sauver sa dignité et rester fidele à ses principes de loyauté envers ses frères moudjahidine et la révolution, refusera de céder à la menace et tout raconter au militaire français... La pertinence de ce livre est aussi d'avoir su mélanger la petite histoire à la grande histoire, tout en la saupoudrant de fiction littéraire, le tout sous le regard d'une âme innocente, celle d'un enfant en cours de tout comprendre sur les ficelles de la politique, mais aussi des rouages de la religion et comment louvoyer avec...

Des moments bien insolites, voire très drôles traversent ce livre, alors qu'il s'agit d'évoquer des choses bien tres graves comme le sacrifice, la lutte pour la libération de notre territoire et la résistance pour la dignité de chaque homme et ainsi atteindre sa liberté..Mais de quelle liberté s'agit-il? se demande t-on. Entre liberté de conscience et de culte ou interdiction au nom de la religion, la foi prend parfois la place du bouc émissaire...le livre de Slimane Benaïssa qui se voit truffé de belles tirades, donne à réfléchir plus d'une fois. Il se veut porteur de philosophie sur la vie, plus qu'une leçon de morale de seconde zone. Ce livre interroge notre passé, mais aussi notre avenir actuel. Un livre qui évoque le passé certes, mais non sans se tourner vers le présent en soulevant maintes questions des plus cruciales et sensibles, qui minent, aujourd'hui, la société... À découvrir pour en savoir plus, dans ce passionnant livre composé de 351 succulentes pages. À rappeler que Slimane Benaïssa a à son actif plusieurs romans et une vingtaine de pièces de théâtre. Il est lauréat du prix Sacd des auteurs francophones en 1993, a été membre du Haut Conseil de la francophonie entre 2000 et 2004. Il a été fait aussi Docteur Honoris Causa de l'Inalco - Sorbonne en 2005 notamment. Vivement ainsi la suite de ce roman autobiographie!