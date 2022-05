Apres trois éditions à régaler le public algérien, et ce, en 2013, 2015 et 2016, «Algérire, le festival du rire d'Alger», s'invite à Paris pour une soirée exceptionnelle le 29 mai. C'est à une magnifique soirée placée sous le signe de la rigolade et de l'humour 100% made in DZ que le public parisien est convié. Avant d'annoncer les dates de la 4e édition, qui se tiendra à Alger, assurent les organisateurs, le festival compte s'exporter en faisant une halte dans l'Hexagone. Les Parisiens sont conviés à une soirée exceptionnelle à Paname où trois humoristes algériens installés de l'autre coté de la Méditerranée seront mis en avant. Réda Seddiki, Kamel Abdat, Redouane BH, Wahid, Malika, Ilyes Mela & beaucoup d'autres se produiront à partir de 20h30, au théâtre La République (1 Bd Saint-Martin, 75003, Paris) Tous sont déjà connus et ont fait leurs preuves ici et ailleurs. Ils ne manqueront pas de faire encore plus la fête lors d'une fabuleuse soirée qui tendra à célébrer de l'humour à l'algérienne. Le prix d'entrée est de 17 euros. Vous pouvez par ailleurs d'ores et déjà acheter vos tickets en ligne sur la plateforme suivante «vente des tickets d'Algérire Paris».