Hier c'était le grand jour. Un département de traduction et d'interprétariat incluant pour la première fois l'option de et vers tamazight a été ouvert. Sous l'égide du wali de Béjaïa et en présence du secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad et avec le soutien de l'université Abderrahmane Mira (UamB), représentée par le recteur, le vice-recteur, les doyens de l'institution, les étudiants du nouveau département et la direction de la culture et des arts de Béjaïa, une cérémonie a été organisée à l'occasion de la rentrée universitaire 2022/2023 pour l'actualisation de la convention de partenariat et de coopération liant les deux institutions, le HCA et l'UAMB, signée en 2014. Cette actualisation a été suivie du lancement d'un premier département de traduction de et vers tamazight. «C'est une prouesse d'une grande avancée» a estimé Si El Hachemi Assad soulignant que « c'est là une occasion de faire le bilan de la convention depuis 2014», citant par la même occasion «l'engagement du HCA d'accompagner le centre de recherche en langue et culture amazighes, qui est actuellement opérationnel».

Il rappellera les différentes actions entreprises avec l'université de Béjaïa, dont, notamment le consulting, les ouvrages édités, les ateliers de traduction. « La passerelle est désormais consolidée avec l'université de Béjaïa», fait-il remarquer. Cette deuxième convention est axée sur les perspectives d'échanges documentaires en ce qui concerne les thèses soutenues à Béjaïa et établir la synergie avec les autres universités, dotées du département de langue et culture amazighes, Bouira, Béjaïa, Batna, Tamanrasset et l'année prochaine l'université de Chlef. Il s'agit de créer un réseau de connexion entre les institutions universitaires. «La grande avancée réside dans l'inscription de 83 étudiants pour une formation de cinq ans avec les perspectives d'embauche.

L'enseignement de la langue amazighe au niveau de l'Éducation nationale connaît également une avancée remarquable, mais nécessite la révision de la loi sur l'orientation scolaire», a jugé Si El Hachemi Assad, dont l'institution qu'il préside s'attelle à établir un bilan général depuis l'introduction de la langue amazighe dans l'enneigement général. Aujourd'hui, il est prévu à la Bibliothèque principale de lecture publique de Béjaïa une table ronde d'évaluation de l'opération de collecte des données linguistiques et culturelles de l'Algérie, dans le cadre de la nouvelle version de l'Atlas des langues initié par l'Unesco.

Un panel de spécialistes en linguistique et de chercheurs dans le patrimoine linguistique national y prendront part. Cet important travail est accompli sous la direction scientifique de Ramdane Touati, docteur en linguistique amazighe et en sa qualité de point focal en Algérie avec l'accompagnement institutionnel du HCA et du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.