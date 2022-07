Les amoureux du graffiti et surtout du street art, à savoir l'art urbain, doivent sûrement le connaître. Il a déjà quelques années d'expérience derrière lui. À Oran, durant la tenue des Jeux méditerranéens, la star du street art c'était lui!

À son actif, déjà plusieurs portraits de personnalités algériennes de renom, qu'elles soient du football ou du monde de l'art et de la culture, les portraits que l'artiste réalise sont criants de réalisme. Parmi eux on citera feu la comédienne Sonia, Le footballeur Youcef Belaïli, feu le chanteur kabyle Idir, ou encore le célèbre Athmane Ariouet. Souvenez-vous aussi de la grande fresque à l'effigie du jeune de Miliana, Djamel Ben Ismaïl et cette accolade avec le père, en larmes, après la perte de son fils assassiné. Et de revoir cette gigantesque fresque portant le visage de son fils ressuscité.

Une vocation: le dessin

Un moment fort émouvant qui avait marqué les esprits. Durant les JM d'Oran, Mekky D.F.S, puisque c'est de lui dont il s'agit, a décidé de poser son podium devant le fameux magasin

«Disco Maghreb» situé au bas d'un vieil immeuble de la rue Djaoudi- Abderrahmane. Tout un symbole chargé d'histoire qui rappelle la belle époque du raï quand il était à son apogée. Car plus qu'un magasin, Disco Maghreb fut un label qui aura permis de faire connaître et propulser au-devant de la scène, de nombreux artistes tels feu cheb Hasni, Khaled, Mami et plein d'autres. Apres avoir inauguré il ya quelques semaines, à Alger, le portrait de la comédienne Beyouna qui fut émue aux larmes après avoir découvert cette fresque, Mekky D.F.S s'en est allé cette fois, à Oran El Bahia qui n'a jamais autant porté son nom que durant ces Jeux méditerranéens.

À noter que Mekky est un artiste autodidacte. Il est de formation architecte, spécialisé dans le projet urbain et la façade urbaine. Aujourd'hui, on peut dire qu'il applique à sa façon son savoir-faire dans l'espace public. Il exerce le dessin depuis 2010. «J'ai commencé ce thème des artistes algériens depuis 2019. Je choisis des artistes qui méritent d'avoir leur place dans la rue algérienne.

Quand Mekky rencontre Williams

Le dessin est une vocation chez moi. Je dessine depuis que j'étais enfant. Je peux dire que c'est héréditaire car j'ai grandi dans une famille d'artistes. Ma mère a fait les beaux- arts et mon père aussi, bien qu'ils n'aient pas continué dans cette voie..» a tenu à préciser Mekky qui n'a que 27 ans, mais doué d'un talent fou qui lui vaut aujourd'hui une grande popularité. Et de souligner: « L'Algérie possède de grands artistes,décédés ou vivants, qui méritent qu'on leur rende hommage à l'image par exemple de Salah Ougrout, Amar Ezzahi,

El Anka, Dahmane El Herrachi etc.». À Oran, l'artiste a posé son dévolu cette fois sur Hasni. Mekky était accompagné lors de son travail, par Hanke, un jeune musicien qui interprétait pour sa part plein de titres phares du riche répertoire de Hasni, mais pas que. Chaque jour et ce durant cinq jours d'affilée, la rue se transformait en un quartier des plus animés tandis que les badaud ne cessaientt de venir se prendre en photo avec l'artiste, papoter avec lui ou de poser carrément devant son dessin même inachevé. Chaque soir les artères de ce quartier prenaient des allures de fêtes des grands jours. Cela débutera par l'arrivée de DJ Snake en visite chez son ami Boualem qui ouvrira les portes de ce mythique magasin de musique et s'achèvera par l'arrivée à nouveau de DJ Snake, le 06 juillet dernier, jour de clôture des Jeux méditerranéens. DJ Snake a tenu en effet à venir inaugurer cette fresque de Hasni, devant une foule en délire et des groupes de jeunes gens excités.

L'arrivée de DJ Sanke dans cette rue aura assurément marqué les esprits. Son passage était souvent accompagné de youyous et de cris et slogans des jeunes qui criaient «One two tree viva l'Algérie!». DJ Snake qui fera une belle accolade à Mekky D.F.S s'entretiendra avec lui par deux fois en lui promettant de le faire participer dans son prochain clip. C'est ce que nous a déclaré l'artiste. C'est tout le mal qu'on lui souhaite! Quand Mekky rencontre Williams ou plutôt DJ Snake... un joli conte de fées inespéré pour ce jeune artiste qui a déjà tout d'un grand!