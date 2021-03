Mercredi 17 mars les réseaux sociaux ce sont enflammés, secoués par cette triste nouvelle: l'annonce de la disparition de Rym Ghezali.

Après un long combat contre la maladie, Rym Ghezali est décédée la semaine dernière à l'âge de 39 ans après une récidive du cancer du cerveau. C'est sa soeur, Selma, qui l'a annoncé dans une courte vidéo, les larmes aux yeux, mettant en émoi toute la stratosphère de la Toile: «C'est avec le coeur brisé que je vous informe du décès de ma soeur Rym, suite à des complications des suites de son cancer.

La gazelle de l'Algérie nous a quittés. Je suis extrêmement triste. Mais je suis aussi très fière d'elle. Je garderai toujours l'image d'une soeur souriante et combative...priez pour qu'elle ait tout ce qu'elle aurait voulu avoir en haut...». Très vite, la nouvelle s'est propagée comme une trainée de poudre suscitant de vives réactions sur faceboonk, instagram, mais aussi sur les chaines télés arabes, y compris la presse internationale.

La réalisatrice, comédienne, productrice et chanteuse, Rym Ghazali était, en effet, très appréciée par un large public. Atteinte de cancer du cerveau depuis quelques années, et bien que sa première opération avait connu un franc succès, Rym Ghezali a connu une récidive, il y a quelques mois, la poussant même à arrêter le tournage de la seconde saison du feuilleton Boulegroun.

Une artiste aux multiples talents

Un feuilleton du mois de Ramadhan qui à l'époque, n'avait pas fait l'unanimité, il a même été descendu parmi une certaine critique qui n'avait pas saisi le «concept» de ce feuilleton basé beaucoup plus sur la fiction et la dérision que sur des faits historiques à proprement parler.

Rym Ghezali, de l'avis de ses amis, avait disparu ces trois derniers mois des réseaux car ses maux avaient repris le dessus. Pendant sa lutte contre la

maladie, Rym Ghezali a toujours su compter sur sa famille, notamment sa soeur et son frère. Ce dernier avait même partagé il y a deux ans une publication dans laquelle il écrivait «que Rym faisait tout pour combattre la maladie. C'est une femme passionnée qui aime et qui fait son travail avec amour.

Beaucoup l'ont soutenue dans cette terrible épreuve et demandent après elle.», l'ex-candidate de la Star Academy arabia 3, avait été repérée en 2004 dans le concours Miss Algérie. Ne se contentant pas de produire la série Boulegroun, elle y participera aussi comme comédienne, en incarnant la reine «Haydoura». C'est cette image de la femme forte que d'aucuns lui attribuent toujours.

De nombreux témoignages de condoléances

La terrible nouvelle de sa disparation a ébranlé beaucoup de monde. Lors d'un témoignage sur une chaine télé, la comédienne Aïda Ababsa, en larmes, a confié sa profonde affliction d'avoir perdu une personne qu'elle considérait comme sa fille, «une femme douée de grande valeurs morales et un talent artistique extraordinaire.». Pour sa part, l'artiste Nidhal a confié sur un plateau télé qu'elle a connu Rym Ghezali après avoir écrit sur son feuilleton Boulegroun. «Elle m'avait contactée pour me dire qu'elle avait lu ce que j'avais écrit. Elle n'était nullement en colère contre moi, bien au contraire. Elle appréciait ma franchise. Elle reprochait par contre aux pseudos journalistes qui voulaient nous monter l'une contre l'autre. On a continué à s'envoyer des messages jusqu'au mois de février dernier. Rym Ghezali était une belle âme, généreuse et noble. La scène a perdu une grande artiste qui aimait donner et faire de l'art..»

Plusieurs autres artistes n'ont pas hésité à faire part de leur condoléances via tweeter, à l'image de Amel Bouchoucha, Kenza Morsly et plein d'autres artistes algériens et arabes. Rym Ghezali avait aussi à son actif le feuilleton El Waera, elle a joué aussi dans le feuilleton Achour Al Acher de Djaâfar Gacem.

En tant que chanteuse, elle était connue pour des titres comme Rajaê Liya, Gharamo.

Une personne au comportement exemplaire

Rym Ghezali est décédée dans la capitale parisienne où elle s'était rendue récemment, laissant derrière elle une petite fille dont elle avait annoncé la naissance en 2020.

Apres, avoir subi une première fois de lourdes opérations en espérant vaincre la maladie, Rym avait promis à ses fans de revenir avec du nouveau, courant ce mois de Ramadhan ou du moins pour l'année courante. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 17 mars 2021, la ministre de la Culture et des Arts en Algérie, Malika Bendouda,a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux proches de l'actrice et chanteuse algérienne, Rym Ghazali, suite à la triste nouvelle de son décès.

«L'Algérie perd une artiste de grande valeur qui a su honorer son pays dans le concert des nations et représenter avec talent et amour le pays que ce soit par son talent que par son comportement exemplaire» a-t-elle fait savoir.

Rym Ghezali aurait fêté son 34ème anniversaire le 29 juin 2021. Sa dépouille mortelle a été rapatriée en Algérie et inhumée au cimetière de Zéralda.