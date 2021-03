Une exposition-vente de produits d'artisanat traditionnel et d'art a été ouverte jeudi au Palais de la culture Moufdi Zakaria, à Alger, pour promouvoir ces produits auprès des diplomates étrangers accrédités en Algérie. Organisée par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel, sous le slogan «La diplomatie au service de l'artisanat», cette manifestation vise à faire connaître le produit local traditionnel auprès des diplomates étrangers accrédités en Algérie et promouvoir l'artisanat en tant que source de richesse hors les hydrocarbures. Dans son allocution à l'occasion, le secrétaire général du ministère des AE, Rachid Chakib Kaïd, a affirmé que cette manifestation «se veut l'expression de la volonté de promouvoir les produits de l'artisanat auprès des représentants des pays amis, qui n'hésiteront certainement pas à transmettre la belle image de notre patrimoine culturel, riche et varié». Elle constitue également «une belle occasion» pour le visiteur de voir de près la finesse et la beauté d'oeuvres et pièces d'art conçues et réalisées par des artisans passionnés, saluant le génie et le talent de l'artisan algérien «puisés de son héritage artistique et culturel ancestral et de son appartenance civilisationelle riche et diversifiée autant que la diversité géographique de notre vaste pays».

Renforcer le tourisme

«Fruit d'une conjugaison d'efforts et d'une coordination» entre les ministères des AE, de la Culture et des Arts, du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, ainsi que de l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel, cette exposition «émane de la conviction de l'importance du travail collectif et de la solidarité», en vue de promouvoir l'artisanat comme source de richesse et d'accès aux marchés internationaux dans le cadre de l'encouragement des exportations hors hydrocarbures.

Soulignant la détermination du ministère des Affaires étrangères» à «intensifier ses efforts pour la promotion de notre produit local à l'étranger et à oeuvrer, aux côtés des secteurs concernés, à l'amélioration de la qualité et de la concurrence sur les marchés internationaux», Kaid a tenu à rassurer les artisans quant à «la volonté de mobiliser tous les moyens humains et matériels au service de l'artisanat et l'encouragement de ses activités, compte tenu de l'importance majeure du secteur du Tourisme pour l'économie nationale».

De son côté, le ministre du tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a salué cette initiative qui offre, a-t-il dit, «une dimension concrète de la diplomatie économique», soulignant que ce genre d'évènements «est l'un des outils de son secteur pour la valorisation et la promotion du produit des artisans». Cette exposition, qui regroupe plus de 65 artisans «consacre, d'une part, la place de l'artisan en tant qu'ambassadeur de nos traditions et de notre patrimoine millénaire et promeut, d'autre part, l'artisanat en tant que vitrine exceptionnelle de la diplomatie culturelle et économique de notre pays», a-t-il poursuivi. À ce propos, Boughazi a estimé que «l'accompagnement diplomatique permettra d'ouvrir de nouveaux marchés internationaux devant l'artisanat local et promouvoir ainsi la destination Algérie», soulignant les moyens importants consacrés par l'Etat afin de soutenir l'artisanat et l'ériger en une véritable industrie à travers le renforcement de la formation, la lutte contre la contrefaçon et l'organisation et le développement des activités». Pour sa part, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda s'est félicitée de l'organisation de cette manifestation au service de l'artisanat en tant que volet de la culture et reflet de la spécificité et beauté de produits transmis de génération en génération depuis des siècles.

Beauté du produit artisanal

Mettant en avant le rôle de l'artisanat dans la préservation de l'identité, l'histoire et la culture, la ministre a invité le corps diplomatique accrédité en Algérie à «apprécier des oeuvres d'art, conçues et développées par les aïeux et préservées de génération en génération». L'inauguration officielle de l'exposition-vente des produits d'artisanat traditionnel et d'art s'est déroulée en présence d'un grand nombre d'ambassadeurs et de représentants du corps diplomatique, ainsi que de cadres de plusieurs secteurs ministériels. Des ambassadeurs ont salué l'organisation de cette exposition à même de faire connaître davantage la civilisation, la culture et les traditions de l'Algérie. A ce propos, l'ambassadeur et coordinateur résidant du système des Nations unies en Algérie et représentant de la FAO, Eric Overvest, a estimé que cette exposition-vente était une occasion pour promouvoir l'artisanat algérien et les créations de ses artisans et pour donner une image sur la culture algérienne et les traditions héritées au fil des temps.

Faire connaître la culture algérienne

Pour sa part, l'ambassadeur du Cameroun en Algérie, Komidor Hamidou Njimoluh, a salué l'organisation de cet évènement qui fait connaître la culture de l'Algérie et promeut son artisanat, tout en permettant aux artisans, y compris les femmes, d'exposer leurs produits et les objets d'art, témoignant de leur raffinement et de leur génie.

De son côté, l'ambassadrice de la Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas, a indiqué que cette bonne initiative du ministère des Affaires étrangères, «qui permet à l'Algérie d'exposer tous ces objets d'art et d'artisanat au monde et de promouvoir sa richesse culturelle».

«En tant qu'ambassadeurs, nous sommes ravis d'être présents à cet évènement et éblouis par la diversité des oeuvres réalisées localement. Notre rôle, maintenant, est de les faire connaître dans nos pays», a-t-elle ajouté. Relevant des ressemblances entre l'artisanat turc et algérien, notamment en ce qui concerne les tenues traditionnelles et les bijoux, elle a salué l'intérêt accordé par certains artisans aux produits bio. Cette exposition-vente qui s'étalera jusqu'au 28 mars, a réservé les deux premiers jours (25 et 26 mars) au corps diplomatique accrédité en Algérie et les deux derniers (27 et 28) au grand public.