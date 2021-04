Une exposition de publications d'auteurs de la wilaya de Chlef s'est ouverte jeudi à la bibliothèque principale de lecture publique du chef-lieu, dans l'objectif de promouvoir la lecture et de valoriser les créations littéraires des jeunes de la région, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Cette manifestation culturelle, organisée à l'occasion de la Journée mondiale du livre (23 avril) et mettant en lumière des publications et ouvrages d'auteurs locaux, a pour objectif principal de «promouvoir la lecture, tout en encourageant les auteurs locaux à la création», a indiqué, le directeur de cet établissement culturel, Mohamed Guemoumia. Diverses publications littéraires, dont des romans, des recueils de poésie, des histoires pour enfants ainsi que différents ouvrages scientifiques et historiques écrits en arabe, français et tamazight, édités par quelque 85 auteurs de la wilaya de Chlef, sont exposés à l'occasion, a-t-on appris de même source.

De nombreuses autres activités annexes sont prévues durant cette manifestation culturelle, dont des ateliers de lecture au profit des enfants, une conférence «un auteur, un livre» et des séances de vente dédicace qui seront assurées par de nombreux auteurs locaux, a ajouté Guemoumia.

La première journée de cette foire a enregistré une affluence moyenne des amoureux du livre, qui se sont accordés dans leurs déclarations à l'APS, sur le «rôle de ce type d'activités culturelles dans la valorisation de la créativité à l'échelle locale, notamment en matière d'écriture et d'éditions littéraires qui ont besoin davantage de soutien et d'encouragement pour aller de l'avant», ont-ils assuré., Dans cette même démarche de promotion de la lecture, il est prévu la présentation, durant la semaine prochaine à la salle des conférences de cette bibliothèque, de deux auteurs par l'écrivain Tayeb Kerfah, de la wilaya de Chlef.

Une activité qui se tiendra tous les mardis, avec à chaque fois un auteur et un ouvrage. Par ailleurs, pour ce mois de Ramadhan, il est programmé, au niveau de ce même établissement culturel, une série de conférences axées sur des événements historiques et religieux (la conquête de la Mecque, la bataille de Badr), l'animation de l'émission «Hadith el Madina» et des récitals de poésie religieuse.