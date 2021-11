L'acheteur a indiqué que cette acquisition lui permettra «d'élaborer l'avenir du métavers», contraction de méta-univers («metaverse» en anglais), une sorte de doublure numérique du monde physique. Un pas vers le futur. Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson a annoncé mercredi, la vente de son studio d'effets spéciaux, Weta Digital, un des plus renommés de l'industrie du cinéma, à une entreprise américaine de logiciels qui souhaite développer le métavers, l'univers numérique parallèle. Unity Software, dont le siège social se situe à San Francisco, a indiqué que cette acquisition, d'un montant de 1,6 milliard de dollars (1,38 milliard d'euros) lui permettra d'«élaborer l'avenir du métavers», contraction de méta-univers («metaverse» en anglais), une sorte de doublure numérique du monde physique, accessible via Internet. Selon cette entreprise américaine, la technologie que possède Weta - utilisée dans des superproductions telles que la trilogie du Seigneur des anneaux et Avatar - doit permettre à ses abonnés de créer leur propre univers ultra-réaliste d'un monde virtuel. «Nous sommes ravis de démocratiser ces outils à la pointe (de la technologie) et de donner vie au génie de Sir Peter Jackson et à l'incroyable talent d'ingénierie de Weta pour les artistes du monde entier», a déclaré John Riccitiello, président d'Unity, dans un communiqué.