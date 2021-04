«On ne saura jamais assez l'étonnante succession d'événements qui ont émaillé, pendant près de trois siècles, l'histoire d'Alger et contribué à ce que Fernand Braudel a pu appeler sa «Prodigieuse Fortune». Ceci est un roman. Mais tout ce qu'il raconte est vrai ou aurait pu l'être, excepté, peut-être, l'histoire du collier. Et, encore, je n'en suis pas sûre...» prévient l'auteure Corinne Chevallier en préambule de son roman, Prodigieuse Fortune, sorti aux Editions Casbah. Truculent et très déceptif, ce livre nous renvoie au milieu du XVIe siècle. La ville d'Alger, protégée par le puissant Empire ottoman, en 1556, est envahie par une épidémie de peste qui s'abat sur la ville et provoque la mort du pacha. Cela donne l'occasion aux janissaires de s'opposer au raïs et de se rebeller pour la première fois contre l'autorité de Constantinople. Pendant ce temps, deux religieux espagnols viennent racheter les captifs, une fille publique est assassinée et le «mezzouar» poursuit inlassablement son enquête sur un étrange collier...

Une histoire truculente

C'est là où le récit devient intéressant. S'ensuit son désir de trouver qui est le coupable et son complice. Une affaire à caractère policier sur fond de trame historique se dépeint sous nos yeux en lisant ce passionnant roman rempli de leçon de vie, sur la tolérance, les religions, la spiritualité, la loyauté et l'égalité entre les hommes, les valeurs humaines etc. Un livre d'aventures qui vous fait voyager entre mer et terre pour atterrir dans des maisons et des ruelles éparses et incongrues pour nous faire découvrir moult personnages aussi fantasques les uns que les autres. Un roman qui respire le goût de l'aventure, entre corsaire et janissaire, captifs, esclaves et renégats...il nous conduit vers des lieux inconnus où le temps s'arrête pour tenter de décoder l'énigme de ce fameux collier. Qui l'a volé et à qui et pourquoi?

Enigme et aventures

C'est ce que nous allons savoir en parcourant de bout en bout ce roman haut en couleur. Très imagé est ce roman de Corinne Chevallier. Un énième livre des plus intéressants de cette auteure, bien fouillé et certainement tres bien documenté. Ecrivaine et historienne, Corinne Chevallier pour rappel, possède à son actif d'autres lirves. On citera Les trente premières années de l'Etat d'Alger: 1510-1541 (Office des publications universitaires (OPU), Alger, 1986), «Prisonnier de Barberousse», (Hatier, 1992, (ill. par Christine Flament)-Prix du roman historique pour la jeunesse de la ville de Nancy-, La petite fille du Tassili (Éditions Casbah, Alger, 2001) et La nuit du corsaire (Éditions Casbah, Alger, 2005). Avec Prodigieuse Fortune elle signe un roman puissant qui empotera assurément le lecteur dans des contrées lointaines grâce à une imagination débordante et plume des plus savantes. Un livre qui se lit d'une traite. Son prix, 850 DA.