Mais il aura fallu un peu plus de deux années pour monter, en présentiel, la 74e édition du festival qui aura vécu celle de 2020, dans sa version la plus virtuelle qui soit, mais qui aura eu le mérite de maintenir les titres des films (sélectionnés) hors de l'eau opaque du Covid-19...

Mai sera donc en juillet et le traditionnel printemps cannois du cinéma sera donc en été. Un été de toutes les attentes. À commencer par celle des hôteliers qui appréhendent un régime light en matière d'affluence (d'ordinaire pléthorique) festivalière, restrictions sanitaires obligent...

Ceci pour ce qui est de la moitié vide du verre, le reste est bien rempli par l'incroyable présence de plus de 150 films, toutes sections confondues (Compétition officielle, Un Certain regard, Cannes Premières, Cannes classics, Séances de minuit, Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique, Acid).

20000000 d'euros constituent l'essentiel du budget du festival de Cannes répartis, pour moitié entre l'État et les collectivités locales (Ville de Cannes, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Conseil général des Alpes maritimes), les sponsors assurent le reste.

Toutefois, cette année, une dépense supplémentaire a été aussi inscrite sur les tablettes, les tests sanitaires des 5000 badgés du festival. Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant festival, en juin dernier à Paris, le délégué général, Thierry Frémaux a été très clair sur ce sujet: «Ne pourront entrer dans le Palais des festivals et les salles de projection que les spectateurs présentant soit un certificat de vaccination complète, soit une immunité acquise il y a plus de quinze jours et moins de six mois, soit un test PCR ou sérologique de moins de quarante-huit heures». Même la traditionnelle montée des marches sera impactée par ces mesures sanitaires impératives: La poignée de mains, les embrassades, le hug yankee seront (momentanément) remisés, Thierry Frémaux et Pierre Lescure se contenteront d'un check de coude en guise de geste de bienvenue à l'endroit des équipes des films en sélection et autres stars qui auront foulé le fameux traditionnel tapis rouge, qui est changé régulièrement.

Autre nouveauté pratique, la dématérialisation de billets d'entrée, qui vont raccourcir considérablement le temps d'attente au pied des marches. Et c'est ainsi que nous avons pu recevoir sur notre téléphone et 48 heures avant, les tickets pour les films programmés dans les 48 heures à venir. D'un coup de click, une fois introduit son code professionnel, et le choix fait.

De la contrainte (pandémique) naît donc l'innovation, nul doute que les milliers de festivaliers de cette 74e édition auront à coeur d'en découvrir les avantages.

Bien sûr que le jury se verra exempté de certaines de ses mesures incontournables, mais, il n'en demeure pas moins que la charge qui lui incombe n'en sera pas moins importante. Spike Lee en maître de cérémonie n'en fera donc pas à sa tête, comme Nola Darling, l'héroïne d'un de ses films (1986) déclinée depuis peu en série télé...

En attendant, place à «Annette» et à Leos Carax et à Adam Driver, Marion Cotillard, Adam Driver et le reste de la troupe de cette comédie musicale qui va mettre de l'ambiance, d'abord sur le tapis rouge, puis dans la splendide salle de l'auditorium puisque les chansons de ce film sont de la composition de la troupe d'avant-garde Les Sparks, rien que ça...

LE JURY

SPIKE LEE

Réalisateur - USA

Egalement scénariste, acteur, monteur et producteur, depuis 30 ans, l'infatigable Spike Lee traduit avec acuité les questionnements de son époque, dans une forme résolument contemporaine qui ne néglige jamais la légèreté et le divertissement. En pionnier, Spike Lee a ouvert la voie à une nouvelle génération de réalisateurs afro-américains.

MATI DIOP

Réalisatrice - France, Sénégal

Son premier long métrage, «Atlantique» (2019), est sélectionné en Compétition officielle au festival de Cannes où il reçoit le Grand Prix. Le film est ensuite retenu dans la liste des 10 meilleurs films internationaux aux Oscars. sélectionnés et primés dans de nombreux festivals internationaux.

MYLÈNE FARMER

Auteure, interprète -Canada, France

Artiste féminine qui a créé un lien unique avec son public depuis plus de 35 ans:

35 millions de disques vendus et 2,7 millions de spectateurs ont assisté à ses shows pharaoniques à travers l'Europe et la Russie. Son univers musical est indissociable du monde de l'image et du cinéma. Elle a collaboré avec les plus grands parmi lesquels, Abel Ferrara, Luc Besson, Darius Khondji.

MAGGIE GYLLENHAAL

Actrice, productrice, scénariste, réalisatrice - États-Unis

Maggie Gyllenhaal fait ses débuts à l'écran encore adolescente et apparaît, notamment dans le film culte «Donnie Darko» (2001). Après plusieurs films à succès, parmi lesquels «World Trade Center», elle accède à une reconnaissance mondiale grâce à «The Dark Knight» de Christopher Nolan (2008). En 2009, son jeu dans «Crazy Hear»t (2009) lui vaut une nomination aux Oscars.

JESSICA HAUSNER

Réalisatrice, scénariste, productrice - Autriche

En 2009, «Lourdes» reçoit le Prix de la presse au festival de Venise. Son cinquième film, «Little Joe», est sélectionné en Compétition au festival de Cannes en 2019 et permet à Emily Beecham de recevoir le Prix d'interprétation féminine. Grand succès du festival, le film est vendu dans plus de 20 pays dans le monde.



MÉLANIE LAURENT

Actrice, scénariste, réalisatrice - France

Mélanie Laurent s'est imposée dans le cinéma, jouant dans plus de 40 films dont Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Elle fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Les Adoptés en 2011, suivi du très acclamé Respire présenté à la Semaine de la Critique en 2014. Son documentaire autour de l'environnement Demain est la plus grande sortie française de documentaire de l'année 2015.



KLEBER MENDONÇA FILHO

Réalisateur, scénariste - Brésil

«Les Bruits de Recife», son premier long, est dévoilé au festival international du film de Rotterdam (2012) et représente le Brésil aux Oscars. Le New York Times le classe alors parmi les 10 meilleurs films de l'année. Son deuxième Aquarius est en Compétition au 69e Festival de Cannes (2016). En 2019, Bacurau, remporte le Prix du Jury à Cannes.



TAHAR RAHIM

Acteur - France

Révélé en 2009 avec «Un prophète» de Jacques Audiard qui remporte le Grand Prix du festival de Cannes, Tahar Rahim reçoit les César du meilleur espoir masculin et du meilleur acteur. Il enchaîne ensuite les rôles principaux en France et à l'international. En 2021, il connaît un succès international avec «Le Serpent» et «Désigné coupable» de Kevin Macdonald pour lesquels il obtient plusieurs nominations dont meilleur acteur aux Golden Globes et aux Bafta.



SONG KANG-HO

Acteur - Corée du Sud

Depuis ses débuts il y a 26 ans, Song Kang Ho a joué dans plus de 40 films, dont «The Host» (2006), «Snowpiercer et le succès planétaire «Parasite» (2019). Tête d'affiche du chef-d'oeuvre de Bong Joon-ho, premier film coréen à remporter la Palme d'or au Festival de Cannes et à décrocher quatre Oscars, Song Kang-ho a largement contribué à écrire une nouvelle page dans l'histoire du cinéma coréen.