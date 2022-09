La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a reçu, lundi à Alger, une délégation de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso) qui l'a informée «des dernières propositions reçues par la commission conjointe concernant l'élaboration du projet du Centre arabe d'archéologie et du patrimoine civilisationnel de la ville de Tipasa, avant leur soumission au Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes», indique un communiqué du ministère.

La rencontre est intervenue à l'issue de «la réunion tenue dimanche par ladite commission et qui a été consacrée à l'élaboration de l'accord de décision y afférent», ajoute le communiqué. Lors de l'audience accordée à cette délégation représentée par le président du Conseil exécutif et directeur par intérim du département culture de l'Organisation, Mourad Mahmoudi, Mme Mouloudji a souligné «l'importance de ce projet dans le renforcement de l'action arabe commune», conclut le document.