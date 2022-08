Par Mansouria Mederreg Belkherroubi*

La Blousa qu'on qualifie d'»oranaise», avec tout l'amour que je porte à la ville d'Oran, est en fait, une création d'origine tlemcénienne. Certaines tlemcéniennes habitant Oran l'y ont développée, tant mieux, faisant d'elle, un élément d'habillement délocalisé. Cette Blousa a un ancêtre appelé «Baya» laquelle a suivi différentes étapes de son évolution jusqu'à devenir la Blousa actuelle.

Je travaille sur le patrimoine national, j'ai publié des ouvrages sur les coutumes et les traditions comme «Tlemcen Coutumes et Traditions», «Constantine Coutumes et Traditions», entre autres, édités chez El Kalima. À la lecture de l'article paru dans l'édition des 13-14 mai 2022 de L'Expression, je trouve déplorable qu'une anthropologue, experte en «patrimoine», utilise le vocable «Gandoura» en parlant de «Blousa d'avant», alors que ce terme est plutôt réservé à la robe traditionnelle de l'Est algérien. Je décris l'évolution de la robe tlemcénienne avec photos à l'appui, pour chaque étape, de transformation. Il s'agit d'un ouvrage pouvant servir de base pour des études anthropologiques, présenté de façon pédagogique. Cet ouvrage a été déposé à l'Onda le 16/05/2012 sous le numéro1779. Ayant déjà édité des ouvrages à compte d'auteur, durant l'année du «Costume national», j'ai sollicité le ministère de la Culture et le directeur général de l'Onda pour une prise en charge de cet ouvrage avec accusé réception, daté du 1er Juillet 2017, mais en vain. Il est d'ailleurs regrettable que l'ouvrage explicatif très riche en photos des différentes périodes d'évolution, reste bloqué dans un tiroir de l'Office National Des Droits d'Auteurs, alors qu'il pourrait servir de base pour des études anthropologiques sérieuses.

Comme pour le «couscous», j'ai traité de façon originale et très instructive dans un ouvrage intitulé «Hymne au couscous d'Algérie», que j'ai déposé le 29/03/2017 à l'Onda. Une demande d'aide au financement auprès de l'Onda a été déposée le 21 mars 2021, mais en vain aussi, pendant que les autres pays courent aux revendications de propriété. Voici quelques photos (soumises aux droits d'auteur) (en dehors de celles du site DZIRIA) de la vraie Blousa, avec les dates de son évolution.

*Auteure d'ouvrages sur le Patrimoine culturel national