Une conférence sur l'écriture et l'édition en Algérie est en cours de préparation, selon Soraya Mouloudji, ministre de la Culture et des Arts. Il s'agit d'une initiative qui intervient au moment où l'univers du livre connaît une dynamique sans précédent dans notre pays. Une dynamique qui mérite d'être canalisée et soutenue par l'État, surtout après la crise sanitaire qui a engendré des désagréments énormes aux différents acteurs du livre, mais aussi suite à la hausse vertigineuse du prix du papier qui risque de compromettre l'élan enregistré ces dernières années.

La conférence sur l'écriture et l'édition en Algérie sera organisée avec l'implication active des différents acteurs principaux dont l'Union des écrivains algériens.

Cette rencontre permettra de passer en revue et de décortiquer l'ensemble des aspects liés à l'industrie du livre et à l'édition à même de développer ce secteur d'activité névralgique. Soraya Mouloudji, qui a annoncé la tenue de cette conférence en marge de la cérémonie d'installation de Tidjani Tama au poste de directeur du CNL (Centre national du livre), a indiqué que la promotion du livre en Algérie s'inscrit parmi ses priorités. Elle a insisté sur la nécessité d'établir un état des lieux des établissements sous tutelle concernés par le livre dans les plus brefs délais.

La ministre a évoqué, dans son allocution, son souci et son attachement à adopter une politique nationale participative claire pour soutenir et promouvoir davantage l'industrie du livre et contribuer au développement de l'édition et de la distribution en vue de faciliter l'accès du lecteur au niveau des bibliothèques et encourager la lecture publique. Soraya Mouloudji a évoqué, également, la mise en place d'une nouvelle dynamique et d'une stratégie concernant la politique du livre en Algérie. Il s'agira d'associer tous les acteurs concernés par le livre, à commencer par les maisons d'édition, les imprimeries et les libraires.

Pour sa part, Tidjani Tama, le désormais nouveau responsable du Centre national du livre (CNL), a souligné que la vision du ministère le motive pour être à la hauteur de la mission qui lui a été confiée tout en ajoutant que l'ensemble des initiatives trouveront une oreille attentive et une réponse permanente. Il y a lieu de rappeler que le Centre national du livre est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Culture dont la mission consiste à promouvoir l'édition, le livre et la lecture. Il est responsable de la gestion de la politique nationale concernant le livre, d'effectuer des études, des statistiques sur le livre et la lecture publique.

Le CNL dispose de nombreuses commissions dont celle chargée de se prononcer sur les demandes d'aides et de subventions à accorder aux auteurs de création d'oeuvres littéraires, des demandes d'aides et de subventions pour la traduction d'oeuvres littéraires, d'encourager et soutenir la création de revues littéraires ainsi que celle qui s'occupe de la promotion du livre au plan national et à l'étranger.